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İzmir’in Bergama orman yangınında söndürme çalışmaları devam ediyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

16 Temmuz günü meydana gelen Bergama orman yangını rüzgarın şiddetiyle büyürken vatandaşlar Bergama son dakika yangını söndürüldü mü, son durum nedir araştırmaya başladı. Ekipler olay yerine sevk edilirken çalışmalar sürüyor.

Bugün öğlen saatlerinde başlayan orman yangınına ekipler müdahale ederken vatandaşlar dumanların yükselmesiyle endişelendi. 15.16'da başlayan Bergama yangını ormanlık alanda meydana geldi.

İZMİR BERGAMA SON DAKİKA ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

16 Temmuz günü 15.16'da çıkan yangın, Kapukaya Mahallesi’nde çıkarken dumanlar yükselmeye devam ediyor. Havadan ve karadan müdahale edilen yangında dumanlar yükselirken vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarın ardından ekipler olay yerine sevk edilirken kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

İzmir’in Bergama orman yangınına söndürme müdahaleleri devam ediyor - 1. Resim

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı; 8 uçak, 19 helikopter, 50 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 4 dozer Bergama orman yangınını söndürmeye çalışıyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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