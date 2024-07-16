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3 kişinin can verdiği yangın bahçedeki kaynak işi yüzünden çıkmış

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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3 kişinin can verdiği yangın bahçedeki kaynak işi yüzünden çıkmış
İzmir, Çeşme, Orman Yangını, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin gözaltına alınanların sayısı 5'e yükseldi. 3 kişinin can verdiği yangının, bir bahçede kaynak ve hızar işleri yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcımla başladığı tespit edildi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisindeki ormanlık, makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın bölgesinde kaybolduğu belirtilen 3 kişinin ise cansız bedenlerine ulaşıldı.

GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ

Yangına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişinin işlemleri tamamlandı. Ekipler, soruşturma kapsamında 1 kişiyi daha gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

YANGIN NASIL ÇIKTI?

Öte yandan İzmir Valisi Süleyman Elban, bir bahçede kaynak ve hızar işleri yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcımın başlattığı yangınla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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