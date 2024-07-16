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Komşusunu domuz sanıp tüfekle vurarak öldürdü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Komşusunu domuz sanıp tüfekle vurarak öldürdü

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Afyonkarahisar'da tarlasına dadanan domuz için nöbet tutan şahıs, o sırada soğan tarlasını sulamaya gelen komşusunu yanlışlıkla vurarak öldürdü.

Hocalar ilçesi Kozluca köyünde H.K. isimli şahıs tarlasına dadanan domuzları vurmak için nöbet tutmaya başladı. Bu sırada H.K.'nin komşusu Fikri Gündoğdu isimli şahıs tarlasını sulamak için geldi.

ORACIKTA CAN VERDİ

H.K. ise elindeki av tüfeği ile Gündoğdu'yu domuz sanarak yanlışlıkla vurdu. Durumu fark eden H.K., ardından jandarmaya haber vererek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri Gündoğdu'nun öldüğünü belirledi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olay sonrası H.K. jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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