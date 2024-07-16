Özgür Özel'den, Devlet Bahçeli'nin elini öpen polise sert tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz'in Devlet Bahçeli'yi uğurlarken elini öpmesine tepki gösterdi. Özel, "Üzerinde üniforma olan birisinin; siyasetin bir kısmının temsiline eğilmesini el etek öpmesini asla kabul etmiyoruz." dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü nedeniyle Gölbaşı’nda yer Polis Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti. Bahçeli’yi burada Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız ile Polis Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz karşıladı.

"ÜZERİNE ÜNİFORMA OLAN BİRİSİ EL ÖPEMEZ"

Karadeniz'in ayrılırken Bahçeli'nin elini öpmesi ise gündem oldu. Bugün partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Özgür Özel, söz konusu kareye tepki gösterdi. Özel, "Dün gördüğüm bir şaşkına diyorum ki sen devletin polisi olmayı yanlış anlamışsın. Yanlış devletin eline sarılmışsın. Bir siyasi parti liderine saygı gösterilmesi eyvallah. Biz de bunlara saygılı oluruz. Ama bu devletten maaş alan, bu milletin tamamı için görev yapması gereken, üzerinde üniforma olan birisinin; siyasetin bir kısmının temsiline eğilmesini el etek öpmesini asla kabul etmiyoruz." dedi.

"KİMSENİN TAPULU MALI DEĞİLDİR"

Öfkesine hakim olamayan Özel, şöyle devam etti: "Bundan sonraki süreçte de devleti yöneten devlet adamı gibi, memur da devletin memuru gibi davranacak. Böyle basit ülke gündemini işgal edecek işlere girişmeyecek. Bir devlet memurunun, siyasi parti liderinin eline sarılmasında muhatap hangimiz olursa olsun o memure üstlendiği vazifesinin gereğini hatırlatmayı doğru bulurum. Polis hepimizin, asker de Türkiye Cumhuriyeti de hepimizindir. Kimseni tapulu malı değildir."