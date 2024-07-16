Bahçeli'den Özel Harekat Başkanlığı ziyareti! Elini öperek uğurladılar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü dolayısıyla dün Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti. Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz'in Bahçeli'yi uğurlarken elini öptüğü görüldü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü nedeniyle Gölbaşı’nda yer Polis Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti. Bahçeli’yi burada Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız ile Polis Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz karşıladı.

ÇELENK BIRAKIP DUA ETTİ

51 Şehidin isminin yer aldığı anıta çelenk bırakan Bahçeli, şehitler için dua ettikten sonra bir süre başkanlık binasına yöneldi. Ziyaretinin ardından Bahçeli, polisleri selamladıktan sonra Özel Harekat Başkanlığından ayrıldı.

Karadeniz'in ayrılırken Bahçeli'nin elini öptüğü anlar ise dikkatlerden kaçmadı. O kareler sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.