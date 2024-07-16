Erdoğan, 15 Temmuz’a dil uzatanlara meydan okudu: Kıyamete kadar affetmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı, kalkışmanın başladığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden hainlere meydan okudu. 15 Temmuz gecesi canıyla, kanıyla tarih yazan kahramanlar dualarla anıldı, Türkiye’nin dört bir yanında törenler düzenlendi. İstanbul’da Şehitler Köprüsü’ndeki programa katılan Erdoğan “15 Temmuz’a ‘oyun’ diyenleri, ‘tiyatro’ diyenleri, utanmadan ‘danışıklı dövüş’ diyenleri kıyamete kadar affetmeyeceğiz” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Adını tarihe ve milletimizin kalbine altın harflerle yazdıran şehitlerimizin kahramanlıklarını, dilden dile, gönülden gönüle aktararak yaşatacağız” dedi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu Yakası’ndaki 15 Temmuz Şehitler Makamı’nı ziyaretinin ardından Hafıza 15 Temmuz Müzesi önünde vatandaşlara hitap eden Erdoğan, şehitlerin yakınları ve kahraman gazileri en kalbi duygularla, hürmetle ve muhabbetle selamladığını söyledi.

“TEK YÜREK TEK BİLEK”

15 Temmuz hain darbe girişiminin sekizinci seneidevriyesi olduğunu aktaran Erdoğan “Milletin darbecilere karşı destan yazdığı bu tarihî günde, yine tek yürek, tek bilek olarak bir aradayız. Az önce istiklal ve istikbalimiz uğrunda fedayı can eyleyen kahramanlara Fatihalarımızı gönderdik. Aynı kutlu gaye uğrunda mücadele ederken yaralanan gazilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum” dedi.

KAHRAMANLIK HİKÂYESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişiminin ilk anlarından itibaren yaptıkları çağrıları dahi beklemeden hainlere direnmek üzere sokaklara ve meydanlara koşan herkese bugün bir defa daha teşekkür etti.

15 Temmuz gecesi milletin iradesinin âdeta şaha kalktığı, tam anlamıyla gerçek bir kahramanlık hikâyesinin yazıldığı yerlerin en başında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün geldiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

“HİÇBİRİNİ UNUTMADIK”

“Kalkışmanın başladığı yer olan köprüde darbeci alçaklar gece boyunca sabaha kadar kan dökmeye, masumları katletmeye devam ettiler. Sadece köprü üzerinde ikisi polis olmak üzere toplam 34 vatan evladını şehit verdik. Darbecilerin kalleş ve vahşi yüzünü burada işledikleri cinayetlerde hep beraber gördük. Hafızamıza kazınan o sahnelerin hiçbirini unutmadık ve unutmuyoruz.

“İNSAN BİR KERE ÖLÜR”

“Aynı şekilde milletimizin çıplak elleriyle tanklara ve ölüm kusan silahlara karşı verdiği destansı mücadeleyi de büyük bir iftiharla hatırlıyoruz. ‘İnsan bir kere ölür, adam gibi ölür’ diyen, ‘Öleceksek ülkemiz ve milletimiz için adam gibi ölelim’ diyerek darbecilere meydan okuyan, milli irade kahramanlarını her daim şükranla anacağız.”

“TİYATRO, OYUN, DANIŞIKLI”

“Adını tarihe ve milletimizin kalbine altın harflerle yazdıran şehitlerimizin kahramanlıklarını, dilden dile, gönülden gönüle aktararak yaşatacağız. 15 Temmuz’a ‘oyun’ diyenleri, ‘tiyatro’ diyenleri, utanmadan ‘danışıklı dövüş’ diyenleri de kıyamete kadar affetmeyeceğiz.”

“HEPSİ BİRER FİGÜRAN”

Erdoğan, 15 Temmuz’a bu çirkin iftiraları atanların, Türkiye üzerinde oynanmak istenen kanlı oyunun, tezgâhlanmak istenen büyük tiyatronun birer figüranları olduğunu söyledi. “Bu millet, istiklaline dokunan, iradesine pranga vurmaya kalkan her oyunu nasıl bozmuşsa bundan sonra da bozmaya devam edecektir. Rabb’im bir daha bizleri böyle menfur girişimlerle karşı karşıya bırakmasın” diyen Erdoğan, şehitleri unutmayıp, 15 Temmuz ruhunu ihya eden herkese ayrı ayrı teşekkür etti.

RUHLARINI 1 DOLARA SATTILAR

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anma Programı’nda ise şunları söyledi: Darbeye direnen 252 kahramanımız şehitlikle şereflendi. 2 bin 740 insanımız da gazi oldu.

KUKLALARA DUR DENİLDİ

O gece adeta abideleşen kurumlarımızdan biri de parlamentomuzdu. Gazi Meclis, emperyalizmin kuklalarına dur demiştir. İkinci defa gazilikle şereflenen Meclisimizin hangi siyasi partiden olursa olsun tüm değerli mensuplarına tekrar teşekkür ediyorum. Her millette vatanını canından çok sevenler gibi, ruhlarını 1 dolara satacak kadar ucuzlaşanlar da olabilir. 15 Temmuz’da ülkemiz içinde ve dışında sayıları çok sınırlı da olsa darbe girişiminin başarıya ulaşmasını isteyenler de vardı. Tanklara selam duranları, darbecilere alkış tutanları, hainlere destek verenleri bir defa daha utançla hatırlıyoruz. Yurt dışındaki şarlatandan emir alarak pis ellerini vatanımıza uzatan FETÖ’cü alçaklar döktükleri kanla tarihimize kara leke olarak geçtiler. 15 Temmuz’un işaret fişeği esasında bizim ‘one minute’ çıkışımızdan hemen sonra atıldı. Modern dönem Haşhaşilerini ne biz affedeceğiz ne de milletimiz affedecektir.

ÖFKEMİZ TAZE

Gölbaşı’nda, Emniyette, Genelkurmayda nice aslan parçasının kanını dökenlere merhamet edersek Allah korusun şehitlerimizin ruhunu muazzep ederiz, kahraman gazilerimize mahcup oluruz. Acımız da öfkemiz de tazedir. FETÖ ve vesayetle mücadele azmimiz diridir, güçlüdür. Allah’ın izniyle bu kararlılığımızdan hiçbir surette taviz vermeyeceğiz. Son darbeci yargıya hesap verene kadar bu süreci hassasiyetle yürüteceğiz.