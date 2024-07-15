Tören öncesi kritik zirve! Erdoğan, Bahçeli ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Anma Töreni'nin öncesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve siyasi parti liderleri ile görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye'nin dört bir yanında, 15 Temmuz Demokrasi Destanı anılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'deki 15 Temmuz Anma Töreni'nin hemen öncesinde dikkat çeken görüşmeler gerçekleştirdi.

15 TEMMUZ GÖRÜŞMESİ!

Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve siyasi parti liderlerini Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı külliyesinde kabul etti. Kısa süreli görüşmede 15 Temmuz Darbe Girişimi'ne yönelik konuların ele alındığı ifade edildi.

GÖRÜŞMENİN ARDINDAN ANMA TÖRENİ'NE KATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli olmak üzere diğer parti liderleri, görüşmenin ardından Külliye'de düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'na katıldı.