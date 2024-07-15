Milletin zaferinin 8. yıl dönümü! Erdoğan'dan Külliye'de 15 Temmuz mesajı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişiminin yıl dönümünde vatandaşlara sesleniyor.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca 15 Temmuz 2016'da kalkışılan hain darbe girişiminin üstünden 8 yıl geçti. O gece, hafızalarda hala tazeliğini koruyor. Türk milleti 15 Temmuz gecesinde verdiği 252 şehidi rahmetle anılıyor. Hain darbe girişiminde Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde 31 kişi şehit oldu.

KÜLLİYE'DE 15 TEMMUZ'U ANMA PROGRAMI

Darbe girişiminin yıl dönümünde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı düzenleniyor.

Şehitler için Hatm-i Şerif'in okunduğu ve duaların edildiği programda sahneye çıkan Mustafa Yıldızdoğan Ölürüm Türkiyem adlı eserini seslendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişiminin yıl dönümünde vatandaşlara sesleniyor.

Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şu şekilde:

"Aziz Milletim, Yasama ve yürütme organlarının kıymetli temsilcileri, siyasi partilerimizin kıymetli başkanları, şehitlerimizin değerli yakınları, kahraman gazilerimiz, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, Milletin evine hepiniz hoş geldiniz.

Şairin şu anlamlı mısralarıyla sizleri selamlamak istiyorum:

"Bugün aziz milletimin, şahlanıp ırmaklar misali taştığı gündür.

Diri olup, iri olup, bir olup, istiklali için coştuğu gündür."

Denizlerden engin ferasetiyle ve dağlardan yüce asaletiyle 70'den 70'e her bir ferdiyle çıkıp meydanlara koştuğu gündür.

MİLLETİM KURU ELLERİYLE DESTAN YAZDI

Bugün, milletimin zaferinin FETÖ'cü darbecilere karşı kuru elleriyle yazdığı direniş destanının 8. yılını idrak ediyoruz.

15 Temmuz kıyamının 8. sene-i devriyesinde bu gazi mekanda ve 81 vilayetimizin tamamında birbirimize kenetlenmiş durumdayız.

Tıpkı 8 yıl önce olduğu gibi bugünde omuz omuzayız.

Biriz beraberiz, genci yaşlısı 85 milyon hepimiz tek yumruğuz.

Bu aziz milletin bir ferdi ve Türkiye Cumhurbaşkanı olarak karşımdaki bu muhteşem kardeşlik tablosundan duyduğum memnuniyeti öncelikle ifade etmek istiyor, bu muazzam birlik ve beraberlik için dosta güven düşmana korku veren bu dik duruşunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Kardeşlerim rabbimiz mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de “Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, zira onlar diridirler ancak siz bunu bilemezsiniz” buyuruyor manevi bakımdan böyle şerefli bir makama ulaşmak şehadetle müşerref olmak dünyada her kula nasip olmaz.

15 Temmuz gecesi darbeye direnen vatandaşlarımızdan 252 şehidimiz bu müjdeye mazhar oldu ve şehitlikle şereflendi. Şehitlerimizin yanı sıra 2740 insanımızda o gece yaralanarak gazi oldu.

Yurt dışındaki şarlatandan emir alarak pis ellerini vatanımıza uzatan FETÖ'cü alçaklar, döktükleri kanla tarihimize kara bir leke olarak geçtiler.

Ülkemize, milletimize ve milli iradenin temsilcisi olan hükümetimize kast eden bu ihanet şebekesi, değil 8 yıl, 80 yıl sonra bile nefretle anılacak.

Modern dönem haşhaşilerini ne biz affedeceğiz ne de 252 evladını bir gecede kara toprağa veren milletimiz affedecektir.

Üzerinden 8 sene geçmesine rağmen acımız da öfkemiz de tazedir. FETÖ'yle ve vesayetle mücadele azmimiz ilk günkü kadar diridir, güçlüdür, ayaktadır.

FETÖ'cü alçakların kurduğu sinsi tuzaklara düşmeden, son darbeci de yargıya hesap verene kadar, inşallah bu süreci hassasiyetle yürüteceğiz.

1960'tan beri ülkemizde yapılan darbelerin arkasında kimin eli varsa, aynı 'üst akıl' 15 Temmuz ihanetinde de tüm unsurlarıyla devredeydi.