Yeniden Refah'ta istifa yağmuru! İlçe Başkanı Uğur Türkmen sert açıklamayla görevi bıraktı

Yeniden Refah Partili Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'in istifasının ardından bir istifa haberi daha geldi. Yeniden Refah Partisi Elmalı İlçe Başkanı Uğur Türkmen, "Milli görüş, kimsenin koltuk değneği olmamalıdır." diyerek partisinden ve üyelikten istifa etti.

Yeniden Refah Partisi'nde art arda istifalar yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta Kırıkkale'nin Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen, Doğan Aydal'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerini 'şuursuzluk" olarak niteleyip Yeniden Refah Partisi'nden istifa etmişti. Şen gerekçesinde "Türk İslam coğrafyasının lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın yalnız bırakılmasını ve desteklenmemesini yanlış buluyorum" demişti.

İLÇE BAŞKANI DA PARTİYE VEDA ETTİ

Bugün de Yeniden Refah Partisi Elmalı İlçe Başkanı Uğur Türkmen, partisinden ve üyelikten istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğini duyuran Elma İlçe Başkanı Uğur Türkmen, görevde olduğu sürece Elmalı halkına ve partiye en iyi hizmeti vermeye çalıştığını söyledi.

"MİLLİ GÖRÜŞ KİMSENİN KOLTUK DEĞNEĞİ OLMAMALI"

Türkmen istifa ile ilgili şunları söyledi: "Kurulduğu günden bugüne kadar şerefle taşıdığım Yeniden Refah Partisi Elmalı İlçe Başkanlığı görevimden ve üyeliğinden istifa ediyorum. Kendimi sizlere ve görevime adadığım süre boyunca, Elmalı’mıza ve partimize hizmet etmek için elime geçen her fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştım. Yeniden Refah Partisi'ne milli görüş davasının yüksek ideallerine inandığım için katıldım. Bugüne kadar bu ideallere inanarak var gücümle çalıştım. Yaşadıklarım, inandığım yüksek ideallerin, günlük siyasi çıkarlar için bir araca dönüştürüldüğünü gösteriyor.

Milli görüş, kimsenin koltuk değneği olmamalıdır. Partimizin kazanması için mücadele etmek varken, bazı kredisi bitmiş kişiler kendi çıkarları için uğraş vermemelidir. Son olarak, beni bu yolda yalnız bırakmayan üyelerime teşekkür eder haklarını helal etmelerini isterim. Benden yana üyelerime tüm haklarım helal olsun. Sizlerle yaşadığım güzel hatıralarımı her zaman yüreğimde taşıyacağım. Ülkemize ve milletimize hizmet yolunda, tüm gücümle çalışmaya devam edeceğim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum"