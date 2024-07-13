Yeniden Refah Partili Belediye Başkanı 'Erdoğan' sözlerine sinirlenip istifa etti

Kırıkkale'nin Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen, Doğan Aydal'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerini 'şuursuzluk" olarak niteleyip Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti. Şen gerekçesinde "Türk İslam coğrafyasının lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın yalnız bırakılmasını ve desteklenmemesini yanlış buluyorum" ifadelerini kullandı.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde Yeniden Refah Partisi'nden aday olan ve seçimi kazanan Hilmi Şen, istifa ettiğini açıkladı.

Şen, partinin Genel Başkanvekili Doğan Aydal'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri sebebiyle istifa kararını aldığını belirtti.

"ÇİRKİN BİR ŞUURSUZLUK"

Konu ile ilgili yazılı açıklama yapan Şen, “31 Mart 2024 yerel seçimlerinden Yeniden Refah Partisi’nden Balışeyh Belediye Başkanı olarak seçilmiş bulunmaktayım. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal’ın ‘Erdoğan Anayasayı değiştiremezse başka ülkeye gider, Amerika’ya gider’ sözlerini çirkin bir şuursuzluk ve saygısızlıktır.

"ERDOĞAN'IN YALNIZ BIRAKILMASI YANLIŞ"

Bu sözleri şiddetle kınıyorum. Ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik, siyasi, süreçlerde milliyetçiliğin temel alınması ve milli birlik beraberliğin hat safhada olması gerekirken, Türk İslam coğrafyasının lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın yalnız bırakılmasını ve desteklenmemesini yanlış buluyorum. Cumhurbaşkanımıza yönelik parti içerisinde yer alan olumsuz tutum ve hareketler sebebiyle Yeniden Refah Partisi’nden istifa ediyorum” dedi.