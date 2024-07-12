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İyi Parti İl Başkanı Uras'ın oğlundan acı haber! Serinlemek için girdiği suda boğuldu

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İyi Parti İl Başkanı Uras&#039;ın oğlundan acı haber! Serinlemek için girdiği suda boğuldu
İyi̇ Parti, Batman, Haber

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İyi Partili ismin oğlundan acı haber geldi. Batman İl Başkanı Şehmus Uras'ın oğlu serinlemek için girdiği suda boğuldu.

İyi Parti Batman İl Başkanı Şehmus Uras'ın oğlundan acı haber geldi. Batman Çayı'na serinlemek için giren 23 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, kısa bir süre önce vatani görevini yaparak memleketi Batman'a dönen İYİ Parti Batman İl Başkanı Şehmus Uras'ın oğlu Taha Yasin Uras (23), serinlemek için Batman Çayı'na girdi.

Uras'ın kısa bir süre sonra gözden kaybolduğunu gören yakınları, genci kurtarmak işin suya girdi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine ile sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler olay yerine ulaşmadan Uras, yakınları tarafından sudan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslime edildi. Sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği belirlenen Uras'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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