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Haberler > Politika > İyi Parti'ye 'anket' şoku: Vekilin tepkisi gündem oldu

İyi Parti'ye 'anket' şoku: Vekilin tepkisi gündem oldu

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İyi Parti&#039;ye &#039;anket&#039; şoku: Vekilin tepkisi gündem oldu
İyiparti, Siyaset, Haber

Politika Haberleri

İyi Parti vekili Burak Akburak, sosyal medya hesabından seçim anketi paylaştı. Ankete göre İyi Parti'nin oy oranı yüzde 1,9 olarak ölçüldü. Akburak ankete tepki gösterip "çöp" yorumunu yaptı.

İyi Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak'ın paylaştığı seçim anketi ve yorumu sosyal medyada gündem oldu. 

SER-AR Araştırma, "Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz" sorulu araştırmasını sosyal medya hesabından yayımladı.

Ankete göre, CHP yüzde 30,5, AKP yüzde 29,2, DEM Parti yüzde 10,4, MHP yüzde 9,9 ve İyi Parti yüzde 1,9 olarak ölçüldü.

İyi Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak ise İYİ Parti'nin yüzde 1,9 olarak ölçülmesine "Çöp" diyerek tepki gösterdi.

İyi Parti'ye 'anket' şoku: Vekilin tepkisi gündem oldu - 1. Resim

Akburak geçtiğimiz nisan ayında partinin yerel yönetimler başkanlığı görevinden istifa etmişti. 

Düzenleyen:  - Politika
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