İyi Parti'ye 'anket' şoku: Vekilin tepkisi gündem oldu

Düzenleyen: Çağla Çağlar 10 Temmuz 2024 12:36 - Güncelleme: 10 Temmuz 2024 12:58 - Güncelleme:

İyiparti, Siyaset, Haber

Politika Haberleri

İyi Parti vekili Burak Akburak, sosyal medya hesabından seçim anketi paylaştı. Ankete göre İyi Parti'nin oy oranı yüzde 1,9 olarak ölçüldü. Akburak ankete tepki gösterip "çöp" yorumunu yaptı.