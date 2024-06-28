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Boğulma tehlikesi geçiren kızı ve yeğenini kurtardı, kendisi hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Altınordu, Boğulma, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ordu’da denizde boğulma tehlikesi geçiren kızı ve yeğenini kurtarmak için suya giren Mustafa Aktaş, boğularak hayatını kaybetti. Aktaş'ın kızı ve yeğeninin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde dün Mustafa Aktaş (55) ve ailesi, serinlemek için denize girdi. Aktaş, bir süre sonra kızı Nilsu Aktaş ve yeğeni Yaren Çınar'ın denizde boğulma tehlikesi geçirdiğini fark etti.

ONLARI KURTARDI AMA KENDİ TEHLİKE GEÇİRDİ

Denize giren Aktaş, çevredekilerin de yardımıyla kızı ve yeğenini denizden çıkarmayı başardı ancak bu esnada kendisi de boğulma tehlikesi geçirdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Aktaş, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı, burada dün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Aktaş, Ulubey ilçesinde toprağa verildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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