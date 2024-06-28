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Koza-İpek Holding'e ait yalıyı 1.1 milyar liraya Oyak Çimento satın aldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Koza-İpek Holding&#039;e ait yalıyı 1.1 milyar liraya Oyak Çimento satın aldı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

TMSF'nin ihaleye çıkardığı İstanbul Bebek'te bulunan Koza-İpek Holding'e ait yalı satıldı. Terör örgütü FETÖ firarisi Akın İpek'e ait yalıyı 1.1 milyar liraya Oyak Çimento aldı.

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, İngiltere Yüksek Mahkemesindeki tahkim davasını kaybeden terör örgütü FETÖ firarisi Akın İpek'in Bebek'teki yalısı 1 milyar 100 milyon liraya satıldı.

3 SAATTE TAMAMLANDI

Bebek'teki yalı TMSF tarafından 750 milyon lira muhammen bedelle ihaleye çıkarılmıştı. Dört katılımcının bulunduğu satış ihalesinde kapalı tekliflerin ardından geçilen açık teklif aşaması üç saatte tamamlandı.

YENİ SAHİBİ OYAK ÇİMENTO

​​​​​​​İhale sonunda 1 milyar 100 milyon lira teklif veren yüzde 70'i yabancı yatırımcıya ait Oyak Çimento yalının yeni sahibi oldu. İstanbul Bebek'teki satışa konu eski eser niteliğindeki yalı, 925 metrekare brüt kapalı kullanım alanından ve 208 metrekare terastan oluşuyor.

FETÖ firarisi olarak İngiltere'de yaşayan Akın İpek, Türkiye aleyhine uluslararası tahkim mahkemelerinde açtığı iki davayı da kaybetmişti.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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