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Elektriğe yüzde 38 zam geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Elektriğe yüzde 38 zam geldi
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Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Elektriğe yüzde 38 zam geldi. EPDK tarafından yapılan açıklamada "Tarife 1 Temmuz 2024'ten itibaren geçerli olacak" denildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektriğe yüzde 38 zam geldiğini açıkladı. Buna göre 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 207,23 TL oldu.

ELEKTRİĞE YÜZDE 38 ZAM

Enerji üretim maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 38, tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 30, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubunun düşük kademesi için yüzde 38 ve yüksek kademesi için yüzde 20 oranında artış yapıldığı belirtildi.

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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