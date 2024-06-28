Artık ‘beyaz sayfa’ açıldı! Türkiye'nin gri listeden çıkarılması ne anlama geliyor?

Türkiye, OECD’nin gri listeye aldığı ülkeler kategorisinden çıktı. Küresel itibar, risk primi, dış sermaye çekme gibi konularda büyük avantaj yakalayan Türkiye; tekrar yabancı yatırımcının güvenilir adresi olacak. Son 5 yılda 31,4 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım çeken Türkiye’nin; açtığı beyaz sayfayla birlikte, bundan sonraki süreçte de artan miktarda “kalıcı” yatırımlara ev sahipliği yapması bekleniyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/ÖZEL- Türkiye, gri listeden çıkış konusunda aylardır beklediği güzel haberi aldı. Yaklaşık 32 aydır gri listede bulunan Türkiye, bu süreçte talep edilen 40 standardın tamamını yerine getirerek, hak ettiği büyük bir başarıya daha imza attı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Başardık” paylaşımıyla müjdeli haber paylaştı.

REFORMLAR MEYVE VERDİ

‘Mali Eylem Görev Gücü’ (FATF), Ekim 2021’deki toplantısında gri listeye Türkiye’yi dâhil etmişti. Aradan 2 yıl 8 ay geçti. Bugünkü FATF Genel Kurulunda Türkiye için güzel haber geldi. Aylardır hayata geçirilen hukuki düzenlemeler ve yapısal reformlar meyvesini verdi ve FATF kararıyla birlikte Türkiye gri listeden çıkarıldı.

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TÜRKİYE’YE NASIL YANSIYACAK?

Tek başına belirleyici kriter olmasa da gri listedeki ülkeler; küresel itibar, risk primi, yabancı yatırım/dış sermaye çekme gibi konularda dezavantajlı konumda kalabiliyor. Türkiye, şimdi bütün bu olumsuzluklardan da kurtuluyor.

POZİTİF GELİŞMELER

Türkiye, özellikle son aylarda belirgin olarak uyguladığı rasyonel politikalarla birlikte zaten milyarlarca dolar yabancı sermayenin adresi olmaya başladı. Geçen yıl mayısta 700’ü test eden CDS risk primi, bu yıl 250 sınırına kadar gerilemişti. Ardından Fitch ve S&P tarafından not artışları geldi. TCMB’nin swap hariç net rezervleri yıllar sonra pozitif bölgeye geçti. Önümüzdeki süreçte enflasyonda da belirgin düşüş dönemi başlıyor.

ARTIK BEYAZ SAYFA AÇILDI

Bütün bu gelişmelere “gri listeden çıkış” da eklenince, daha güçlü bir Türkiye hikâyesi ortaya çıktı. Önümüzdeki ay Moody’s’ten de not artışı büyük ihtimalle gelecek. Bundan sonraki süreçte Türkiye; özellikle “doğrudan yabancı yatırımlar” ve “uzun vadeli dış sermaye girişleri” konusunda beyaz bir sayfa açmış oldu.

SON 5 YILDA DOĞRUDAN YATIRIMLAR

Türkiye; pandemi ve gri listede bulunulan 2019-2023 yılları arasındaki 5 yıllık dönemde;

-Yurt dışından yaklaşık 31,4 milyar dolar doğrudan yatırım aldı.

-Bu dönemde doğrudan yabancı yatırımlarda Avrupa 21,3 milyar dolarla ilk sırada yer aldı.

-Onu 6,86 milyar dolarla Asya ve 4,37 milyar dolarla Orta Doğu ülkeleri takip etti.

-Bu yılın ocak ayında da yaklaşık 400 milyon dolarlık doğrudan yatırım gerçekleşti.

-2019-2023 yılları arasında toptan ve perakende ticaret, 7,65 milyar dolarla en fazla doğrudan yabancı yatırım çeken sektör oldu.

-Onu 4,86 milyar dolarla finans ve sigorta sektörü takip etti.

GRİ LİSTE NEDİR?

İktisadi İş Birliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) 1989’da suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi ve terörizm başta olmak üzere benzeri faaliyetlerin finansmanının engellenmesi için ‘Mali Eylem Görev Gücü’nü (FATF) hayata geçirdi. Bu yapı, yetersiz gördüğü ülkeleri ‘gri liste’ olarak tanımladığı kategoriye dâhil ediyor. Gerekli tedbirlerin alınması konusunda da yakın izlemeye alıyor. Yılda üç defa toplanan FATF Genel Kurulunda, gri listeye giren ve çıkan ülkeler açıklanıyor.