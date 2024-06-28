Beklenen karar geldi! Türkiye gri listeden çıkarıldı 

Türkiye, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı gerekçesiyle 2021 yılında dahil edildiği gri listeden çıkarıldı. FATF, kararı resmen açıkladı.

Dünya ekonomilerinin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) Türkiye ile ilgili merakla beklenen kararı belli oldu.

FATF, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sosyal medya üzerinden "Başardık" paylaşımının ardından kararı resmen açıkladı.

Türkiye 3 yıl sonra sıkı mali incelemeye tabi tutulan ülkelerin bulunduğu gri listeden çıkarıldı.

TÜM STANDARTLAR SAĞLANDI

Türkiye, Meclis'te kabul edilen kripto para düzenlemesi ile birlikte FATF'in belirlediği 40 standardın tamamını sağlamış oldu.

FATF açıklamasında Türkiye'nin kara para aklama ve terörizmin finansmanı rejimi konusunda Ekim 2021'de FATF tarafından belirtilen stratejik eksikliklerin giderilmesi için etkinliğini güçlendirdiğini belirtti.

KARAR METNİNDE 8 BAŞLIK

FATF'nin karar metninde sekiz başlık yer aldı.

İlk başlıkta mali istihbarat biriminde, yüksek riskli sektörlerin kara para aklama/terörizmin finansmanıyla mücadele uyumluluğunun denetlenmesine daha fazla kaynak ayrılması ve genel olarak yerinde denetimlerin artırılması konusunda ilerleme sağlandığı belirtildi.

İkinci olarak özellikle kayıt dışı para transferi hizmetleri ve Döviz büroları için ve yeterli, doğru ve güncel gerçek sahiplik bilgisi gereklilikleri ile ilgili olarak kara para aklama/terörizmin finansmanı ile mücadele ihlalleri için caydırıcı yaptırımlar uygulanması konusuna vurgu yapıldı.

Takip eden maddede kara para aklama soruşturmalarını desteklemek için mali istihbarat kullanımının geliştirilmesi ve mali istihbarat birimi tarafından proaktif yayılımların artırılması konusundaki ilerleme gösterildi.

Daha karmaşık kara para aklama soruşturmaları ve kovuşturmaları yürütmek de FATF'nin dikkat çektiği maddelerden biri oldu.

Suçtan kaynaklanan varlıkların geri alınması ve terörizmin finansmanı davalarının takibinden sorumlu makamlar için net sorumluluklar ve ölçülebilir performans hedefleri ve ölçütler belirlemek ve risk değerlendirmelerini güncellemek ve politikayı bilgilendirmek için istatistikleri kullanmak da FATF'nin karar metninde yazdığı unsurlardan biri oldu.

Terörizm davalarında daha fazla mali soruşturma yürütmek, BM tarafından belirlenmiş gruplarla ilgili terörizmin finansmanı soruşturmalarına ve kovuşturmalarına öncelik vermek ve terörizmin finansmanı soruşturmalarının finansman ve destek ağlarını belirleyecek şekilde genişletilmesini sağlamak konusunda da ilerleme sağlandığı belirtildi.

FATF'nin BM Güvenlik Konseyi'nin 1373 ve 1267 sayılı kararları kapsamındaki hedefli mali yaptırımlara ilişkin olarak, Türkiye'nin risk profiline uygun olarak, BM tarafından belirlenmiş gruplara ilişkin yurt dışı talepleri ve yurt içi atamaları takip etmek konusunda da eksikliklerin giderilmesi konusunda ilerlemeye vurgu yapıldı.

Son olarak kararda terörün finansmanı için kötüye kullanılmalarını önlemek amacıyla kâr amacı gütmeyen kuruluşların gözetimine yönelik risk temelli bir yaklaşım uygulamak, sektördeki çok çeşitli kâr amacı gütmeyen kuruluşlara erişim sağlamak ve geri bildirimlerini almak, uygulanan yaptırımların herhangi bir ihlalle orantılı olmasını sağlamak ve denetimin kâr amacı gütmeyen kuruluşların bağış toplama gibi meşru faaliyetlerini aksatmamasını veya caydırmamasını sağlamak için adımlar atmak konusundaki gelişmelere dikkat çekildi.

KARAR İLE NELER DEĞİŞECEK?

Gri listeden çıkartılma kararı Türkiye'nin uluslararası mali itibarını güçlendireceği gibi yabancı yatırımların artmasını da sağlayabilir.

Uluslararası yatırım fonlarının büyük bir kısmı yasal düzenlemeler nedeniyle gri listedeki ülkelere yatırım yapamıyor.

Gri listeden çıkış halinde bu fonların Türkiye'ye yatırım yapabilmeleri mümkün olacak.

Ayrıca gri listede yer almanın sınır ötesi işlemlerin kısıtlanması ve kredi alınmasını zorlaştırıcı etkileri de bulunuyor.

GRİ LİSTEDEKİ ÜLKELER

FATF'nın güncellenen son gri listesinde şu ülkeler kaldı: Bulgaristan, Burkina Faso, Kamerun, Hırvatistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Haiti, Kenya, Mali, Monako, Mozambik, Namibya, Nijerya, Filipinler, Senegal, Güney Afrika, Güney Sudan, Suriye, Tanzanya, Venezuela, Vietnam, Yemen.

BAKANLIĞIN AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanlığı karar sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) bugünkü toplantısında ülkemiz Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet şimşek tarafından temsil edilmiştir. Atılan doğru adımlar sayesinde Türkiye gri listeden çıkarılmıştır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarımız başta olmak üzere tüm kamu ve özel sektör paydaşlarımızın katkısıyla elde edilen bu sonuç, finansal sistemimize güveni daha da artırarak program hedeflerine ulaşmamızı kolaylaştıracaktır.

Bu sürece katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz.

Türkiye terörizmin finansmanı ve kara paranın aklanmasıyla mücadelesini bundan sonra da uluslararası standartlarla tam uyum içinde kararlılıkla yürütecektir.

Bu çerçevede, MASAK ve diğer kurumların idari ve teknik kapasitesi daha da güçlendirilecek; gerektiğinde yasal ve idari düzenlemeler aynı hassasiyetle hayata geçirilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

YERLİKAYA'NIN AÇIKLAMALARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gri Liste'de çıkmamızda emeği olanlara teşekkür ediyorum" deyip şunları kaydetti:

Başta terör ve o hainlerin finansmanına yönelik olmak üzere, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle, göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle, kara para aklayan suç odaklarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.