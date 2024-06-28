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İzmir'de banka müdürü 300 milyonluk vurgun yapmıştı! Şubede arama yapılıyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İzmir, Denizbank, Haber, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'de banka şube müdürü H.Ö. hakkında yüksek kar vaadiyle 300 milyon liralık vurgun yaptığı iddiasıyla gözaltı kararı çıkarılmıştı. Gelişmelerin ardından ekipler banka şubesine arama başlatırken, dijital materyallere el konuluyor.

Futbol dünyasının ünlü isimlerini yüksek kar vaadiyle dolandırdığı suçlamasıyla tutuklanan Seçil Erzan vakasının bir benzeri de İzmir'de yaşandı. Denizbank İzmir Bornova şubesinin müdürü, aynı zamanda da Karşıyaka Spor Kulübü Basketbol Altyapı Şube Başkanı H.Ö., iddiaya göre 2'si kulüp yöneticisi toplam 5 kişiden yüksek kar vaadiyle para topladı.

Karşıyaka'da bir döviz bürosu işleten S.Ç.. adına para topladığının belirlenmesinin de ardından Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), konuyla ilgili inceleme başlattı. Yürütülen çalışmalarda, İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma yürütürken, banka yönetiminin şubeye müfettiş gönderdiği ve şubenin geçici olarak kapatıldığı öğrenildi.

İzmir'de banka müdürü 300 milyonluk vurgun yapmıştı! Şubede arama yapılıyor - 1. Resim

300 MİLYON LİRA TOPLANMIŞ

Öte yandan, yapılan incelemelerde H.Ö.'nün, 300 milyon liraya yakın para topladığı, toplanan paranın Karşıyaka'da bir döviz bürosunun sahibi olan S.Ç.'nin hesabında toplandığı, mağdurlardan sadece birinin 100 milyon liraya yakın para verdiği öne sürüldü. Soruşturma açıldığını öğrenen Şube Müdürü H.Ö. ise dün akşam saatlerinde çok fazla sayıda ilaç içtiği, gözetim altında tutulduğu Bayraklı Şehir Hastanesindeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

BANKADA ARAMA YAPILIYOR

Öte yandan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na yansıyan konunun ardından soruşturma derinleştirildi. Mağdur ve şikayetçi olan çok sayıda ismin ifadeleri alınmaya başlarken H.Ö. ve döviz bürosu sahibi S.Ç. hakkında gözaltı kararı verildi. Döviz bürosu sahibinin gözaltına alındığı, H.Ö.'nün ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

İzmir'de banka müdürü 300 milyonluk vurgun yapmıştı! Şubede arama yapılıyor - 2. Resim

Polis ekipleri ise bugün banka şubesinde arama başlattı. Seçil Erzan olayına benzetilen milyonluk vurgun olayıyla ilgili ekipler, dijital materyallere el koyuyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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