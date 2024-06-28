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EPDK yüzde 38'lik elektrik zammı 1 Temmuz 2024 itibarıyla geçerli olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
EPDK yüzde 38&#039;lik elektrik zammı 1 Temmuz 2024 itibarıyla geçerli olacak
Türkiye, Elektrik Fiyatları, Epdk, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alan elektrik zammında haber geldi. Elektrik zam geldi mi, ne kadar gelecek araştırılırken EPDK 28 Haziran günü elektrik zammını duyurdu. Böylece 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek fiyat 207,23 TL olarak belirlendi.

Türkiye'nin gündeminde yer alan elektrik fiyatlarında değişiklik olması beklenirken vatandaşlar elektriğe kaç TL zam geldi, ne zamandan itibaren geçerli olacak merak ederken EPDK tarafından açıklandı.

ELEKTRİĞE ZAM MI GELDİ 28 HAZİRAN 2024?

EPDK tarafından yapılan açıklamaya göre, elektriğe %38'lik zam uygulandı ve 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacak. Yapılan açıklama ise şöyle oldu: "Elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 38, tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 30 oranında artış yapılmıştır" 

EPDK yüzde 38'lik elektrik zammı 1 Temmuz 2024 itibarıyla geçerli olacak - 1. Resim

2024 ELEKTRİK ZAMMI NE KADAR OLDU?

EPDK tarafından duyurulan zam %38'lik olurken bu artışla birlikte 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek ücret 207,23 TL oldu. Açıklamaya göre enerji üretim maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 38, tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 30, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubunun düşük kademesi için yüzde 38 ve yüksek kademesi için yüzde 20 oranında artış yapıldığı belirtildi.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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