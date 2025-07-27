Bursa'daki yangından acı haber geldi! 1 itfaiye eri hayatını kaybetti

Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki orman yangınına müdahale eden itfaiye eri Ramazan Şaşkın, görev sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde dün çıkan orman yangını, acı bir kayıpla sonuçlandı. Yangına müdahale eden itfaiye eri Ramazan Şaşkın (38), görev sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Özbey, haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

Özbey, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Çok üzgünüz. Kalp krizi geçiren itfaiye personelimiz Ramazan Şaşkın’ı, ne yazık ki tüm müdahalelilere rağmen kaybettik. Ramazan Şaşkın’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Harmancık yolu Meyran mevkisinde başlayan yangın, 10 saatlik mücadelenin ardından kontrol altına alındı. Ancak söndürme çalışmaları sürerken itfaiye eri Ramazan Şaşkın rahatsızlandı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Şaşkın, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

AMELİYATLIYDI, YİNE DE GÖREVİNİN BAŞINDAYDI

Şaşkın'ın bir hafta önce bacağından ameliyat olduğu ve yangın müdahalesi sırasında akciğerine pıhtı attığı öğrenildi. Buna rağmen görev aşkıyla mücadele eden Şaşkın, son nefesine kadar yangınla savaştı.