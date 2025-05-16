Lüks villalar, oteller, kanallar... İbrahim Tatlıses'in serveti çok konuşulmuştu! Dikkat çeken miras açıklaması geldi

Aile içi sorunlarıyla sık sık gündeme gelen İbrahim Tatlıses, katıldığı bir programda "Yeniden hayata başlasam çocuk yapmazdım" sözleriyle dikkat çekmişti. Ünlü sanatçıdan, bu kez Ferdi Tayfur'u örnek gösterdiği yeni bir açıklama geldi.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, son yıllarda sadece müziğiyle değil, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Yedi çocuk babası Tatlıses, özellikle çocuklarıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle magazin basınında geniş yer buluyor.

Geçtiğimiz haftalarda Hülya Avşar’ın programına konuk olan Tatlıses, aile ilişkileriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Ünlü türkücü, “Yeniden hayata başlasam çocuk yapmam. Vallahi billahi çocuğum olsun istemem. Yedi çocuğum var, kaç torunum olduğunu ise bilmiyorum. Oğlum İdo’nun ikizleri bir yaşına bastığında tapularıma göz dikti. Tabii bunları İdo söylüyor, çünkü bende tapu çok. Paramı sağa sola ya da kumara harcamam, yatırım yaparım” demişti.

Yeni işinin lansmanında basın mensuplarıyla bir araya gelen Tatlıses, kendisine yöneltilen miras sorularına sert ifadelerle cevap verdi. Ferdi Tayfur’u örnek gösteren Tatlıses, "Ferdi Tayfur'u daha mezara koymadan başladılar kavgalara. Allah bu paranın belasını versin. Çocuklar yetmiyor, bir de torunlar var. Gördüğünüz gibi akli melekelerim yerinde. Bunların aklını alırım, duvara çarparım" dedi.

SERVETİYLE GÜNDEM OLDU

Aile içi miras tartışmalarının gölgesinde, İbrahim Tatlıses’in mal varlığı da yeniden gündeme geldi. Lüks villalar, oteller, televizyon kanalları ve araç filosuyla adeta bir ticaret imparatorluğuna dönüşen Tatlıses'in serveti dudak uçuklattı.

İstanbul Seyrantepe’de 1.5 dönüm arazi üzerine kurulu dev bir kebap salonu, bir televizyon binası, Tatlıses Şirketler Grubu merkezi, atölye ve mağazası bulunan Tatlıses’in, Sarıyer’de lüks bir sitede yer alan villa ile Seyrantepe’de üç dairesi bulunuyor. Memleketi Şanlıurfa’da bir daire ve 3 dönümlük arsa da portföyünde yer alıyor.

İzmir Narlıdere’deki prestijli Folkart Evleri’nde bir daireye, Hadımköy Günışığı Konakları’nda şık bir villaya, Bodrum Bitez’de ise 48 daireden oluşan Tatlıses Paradise apartmanları ve bir villaya sahip olan Tatlıses'in yatırımları bununla da sınırlı değil.

Sanatçının ayrıca denize sıfır, 6.5 dönüm arazi üzerine kurulu 26 odalı lüks bir oteli ve yine 6.5 dönümlük ayrı bir arsası bulunuyor. Kuşadası’nda ise 8 dönümlük bir araziye inşa edilmiş, 6 katlı ve 157 odalı dev bir otelin de sahibi olan Tatlıses, İstanbul’da 5 farklı kebap salonuyla da ticari faaliyetlerini sürdürüyor.