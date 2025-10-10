Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haydarpaşa ve Sirkeci Garı çöküyormuş! İki tarihî mekân artık "sanat durağı" olacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul’daki Haydarpaşa Garı, kötü zeminden ötürü neredeyse çöküyormuş. Sirkeci Garı’nda da durum farklı değilmiş. Zemin güçlendirmesi yapılan her iki yapı, şimdi kültür sanat durağına dönüştürülüyor.

MURAT ÖZTEKİN - Osmanlı’nın son devrinde inşa edilen Haydarpaşa ve Sirkeci Garları, restore edilerek kültür-sanata açılıyor... 2024’te Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilen iki gar sahası projesinin lansmanı, dün Haydarpaşa’da yapıldı. Burada konuşan Bakan Mehmet Nuri Ersoy, yapıların Sultan Abdülhamid yadigârı olduğunu kaydederek “köklü geçmişe sahip çıkma” vurgusu yaptı.

KAZIKLAR ÇÜRÜMÜŞ, ZEMİN SIVILAŞMIŞ

Ancak Ersoy, çalışmalardan önce iki binanın da tıpkı Kız Kulesi’nin eski hâli gibi kötü durumda olduğunu söyledi. Bakan Ersoy, dolgu zemine inşa edilen Haydarpaşa’nın üzerinde durduğu bine yakın ahşap kazıktan yalnızca iki yüz tanesinin günümüze ulaşabildiğini gördüklerini ve zeminde güçlendirme yaptıklarını anlattı.

Ersoy, Sirkeci Garı’nın zemininde de binayı korunaksız kılabilecek sıvılaşma olduğunu, kazıklama çalışmasının mümkün görünmediği için 24 metre derinlikte zemini güçlendirdiklerini ifade etti.

Mehmet Nuri Ersoy, güçlendirme ve restorasyon çalışmalarının tamamlanmasından sonra Haydarpaşa ve Sirkeci’nin İstanbul’un yeni kültür sanat adası olacağını, taşımacılık hizmetlerinin de devam edeceğini sözlerine ilave etti.

Haydarpaşa ve Sirkeci Garı çöküyormuş! İki tarihî mekân artık “sanat durağı” olacak - 1. Resim

YENİ MÜZEDE YENİKAPI BULUNTULARI SERGİLENECEK

Edinilen bilgiye göre Haydarpaşa’da “İstanbul Arkeoloji Müzeleri Asya” ismiyle yeni açılacak müzede, İstanbul’un tarihine ışık tutan Yenikapı buluntuları başta olmak üzere önemli tarihî eserler sergilenecek. Ayrıca garın yanındaki “Körler Ülkesi” olarak adlandırılan yaklaşık 2 bin 500 senelik tarihî saha, arkeoparka dönüştürülerek ziyarete açılacak. Haydarpaşa’da çeşitli kütüphanelerin yanı sıra kitap şifahanesi de açılacak. Böylece Anadolu yakasına büyük bir kültür merkezi ilave edilmiş olacak.

Sirkeci’de de demir yolu müzesi, göç müzesi, seyahat kitaplığı ve geçici sergi salonları kurulacak. İki garda yürütülen çalışmaların gelecek sene ekim ayına kadar tamamlanması planlanıyor.

