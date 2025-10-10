Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
5 ilde dolandırıcılık ve kumar operasyonu! 16 kişi tutuklandı

5 ilde dolandırıcılık ve kumar operasyonu! 16 kişi tutuklandı

5 ilde dolandırıcılık ve kumar operasyonu! 16 kişi tutuklandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 il merkezli yapılan nitelikli dolandırıcılık ve online kumar suçlarından yakalanan 28 şüpheliden 16’sının tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 5 il merkezli ‘Nitelikli Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemlerini Kullanarak Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama’ suçlarına yönelik Jandarma tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarda; hesaplarında 38 milyon liralık işlem hacmi bulunan 28 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya yakalananlardan 16’sının tutuklandığını belirterek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"9’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarımızca; Ankara, Gaziantep, Kahramanmaraş, Niğde ve Yalova merkezli Afyonkarahisar, Batman, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Mersin, Ordu, Tekirdağ ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; İnternet bağlantılı işletim sistemleri üzerinden kumar oyunu uygulamaları kurulumu sağlayarak kumar oynattıkları, sosyal medya platformları üzerinden ‘sahte kiralık ev ve araç satış’ ilanı vererek vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi.

Şüpheliler hakkında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

