Mardin'de feci kaza! Sulama tankerinin çarptığı çocuk öldü

Olay Kızıltepe ilçesine bağlı İpek Mahallesi Ali Ertaş Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen Kızıltepe Belediyesine ait sulama tankeri, 10 yaşındaki Hamza D'yeçarptı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, Hamza D'nin olay yerinde öldüğü belirlendi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA VAR

Kızıltepe Belediyesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Belediyemize ait sulama aracının çarpması sonucu bir evladımızın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Bir çocuğun kaybının tarifi yok, hepimizin yüreğine ateş düştü. Küçük yavrumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Bu acı hepimizin acısıdır."