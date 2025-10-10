Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Mardin'de feci kaza! Sulama tankerinin çarptığı çocuk öldü

Mardin'de feci kaza! Sulama tankerinin çarptığı çocuk öldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen kazada sulama tankeri, 10 yaşındaki Hamza'ya çarptı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri talihsiz çocuğun olay yerinde can verdiğini tespit etti.

Olay Kızıltepe ilçesine bağlı İpek Mahallesi Ali Ertaş Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen Kızıltepe Belediyesine ait sulama tankeri, 10 yaşındaki Hamza D'yeçarptı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, Hamza D'nin olay yerinde öldüğü belirlendi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA VAR

Kızıltepe Belediyesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Belediyemize ait sulama aracının çarpması sonucu bir evladımızın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Bir çocuğun kaybının tarifi yok, hepimizin yüreğine ateş düştü. Küçük yavrumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Bu acı hepimizin acısıdır."

