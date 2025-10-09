Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Irak'tan Türkiye'ye getirip sosyal medyada satış yaptılar! 32 milyon TL'lik ürün ele geçirildi

Irak'tan Türkiye'ye getirip sosyal medyada satış yaptılar! 32 milyon TL'lik ürün ele geçirildi

Kaçakçılıkla mücadele tüm kararlılığıyla devam ediyor. Şırnak'ın Silopi ilçesinde düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 32 milyon TL olan çok sayıda gümrük kaçağı ayakkabı, kıyafet ve kamp malzemesi ele geçirildi.

Irak’tan gümrük kaçağı ürün getirerek sosyal medya üzerinden satış yapan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

Silopi ilçesinde belirlenen iki ayrı adreste yapılan aramalarda, farklı markalara ait binlerce ürün ele geçirildi.

GÜMRÜK KAÇAĞINA BÜYÜK DARBE

2 farklı depolarda yapılan aramalarda, 5 bin 176 çift farklı markalarda ayakkabı, 950 adet farklı markalarda mont, 620 adet farklı marklarda eşofman takımı, 700 adet markalarda pantolon, 175 adet farklı markalarda eşofman altı, 110 adet farklı markalarda yelek, 75 adet sırt ve kol çantası ve 45 adet kamp çadırı ele geçirildi.

Toplam değeri yaklaşık 32 milyon TL olan gümrük kaçağı ürünlere el konulurken, olayla bağlantılı 3 şüpheli gözaltına alındı.

