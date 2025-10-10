Sivas'ta yılın ilk karı düştü! Geminbeli beyaza büründü

Sivas'ta son günlerde etkisini gösteren soğuk hava dalgası, kent genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesine neden oldu. Gün içerisinde şehir merkezinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

SİVAS'TA YILIN İLK KAR YAĞIŞI

Zara ve Suşehri ilçeleri arasında bulunan 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde mevsimin ilk kar yağışı görüldü. Kar sürprizine hazırlıksız yakalanan sürücüler, kayganlaşan yollarda zor anlar yaşadı. Kar yağışı, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Suşehri'ne giderken kar yağışını görüntüleyen Enes Sezgin ise kar yağışına hazırlıksız yakalandığını belirterek, "Bugün Sivas'a gittim dönüşümde Geminbeli Geçidi'nde mevsimin ilk kar yağışına denk geldim. Çok mutlu oldum. Ancak lastiklerim yazlık olduğu için hazırlıksız yakalandım" dedi.