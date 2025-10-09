Ceset diye ihbar edildi, gerçek bambaşka çıktı!
Bolu'da mahalle sakinleri, içi dolu bir şekilde boş araziye bırakılan battaniyeyi görünce dehşete düştü.112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesinin ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İncelemelerden sonra battaniyenin içindekinin ceset değil çöp birikintisi olduğu ortaya çıktı.
Bolu'da boş bir arazide içerisinde ceset olabileceği şüphesiyle polise ihbar edilen battaniyenin içinden çöp çıktı. Tabaklar Mahallesi Haznedarlar Sokak'taki boş arazide, içi dolu şekilde duran bir battaniye gören çevredekiler, durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
EKİPLER GEREKLİ KONTROLLERİ SAĞLADI
İçinde bir kişinin olabileceği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, şüpheli battaniyeyi kontrol etti.
Yapılan incelemede, battaniyenin içinde çöp olduğu, herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığı tespit edildi. Ekipler, gerekli kontrolleri yaptıktan sonra alandan ayrıldı.
