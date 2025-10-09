Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > 5 gündür kayıptı: Eski uzman çavuş Turgut Unduç'un gizemli ölümü!

5 gündür kayıptı: Eski uzman çavuş Turgut Unduç'un gizemli ölümü!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
5 gündür kayıptı: Eski uzman çavuş Turgut Unduç&#039;un gizemli ölümü!
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adıyaman’da suda bulunan erkek cesedinin eski uzman çavuş Turgut Unduç’a ait olduğu belirlendi. 5 Ekim’den beri kayıp olan Unduç’un kesin ölüm nedeni otopsiyle netleşecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

https://www.turkiyegazetesi.com.tr/3-sayfa/adiyamanda-kocasi-ile-tartisan-genc-kadin-silahli-saldiriya-ugradi-1150921https://www.turkiyegazetesi.com.tr/3-sayfa/adiyamanda-kocasi-ile-tartisan-genc-kadin-silahli-saldiriya-ugradi-1150921Kahta ilçesinde yaşanan olayda, Nissibi Köprüsü yakınlarında suda vatandaşlar tarafından bir erkek cesedi bulunmuş ve durum jandarma ekiplerine bildirilmişti.

Olay yerine gelen ve üzerinde her hangi bir kimlik çıkmayan erkek cesedi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırılmıştı.

5 gündür kayıptı: Eski uzman çavuş Turgut Unduç'un gizemli ölümü! - 1. Resim

Yapılan incelemeler ve çalışmalar neticesinde erkek cesedinin 5 Ekim tarihinde gezmek için Şanlıurfa’dan Adıyaman’a gelen 32 yaşındaki Turgut Unduç’a ait olduğu tespit edildi.

İSTİFA EDİP MEMLEKETİNE DÖNMÜŞ

Önceki yıllarda uzman çavuş olan ve daha sonra istifa ederek memleketi Şanlıurfa’ya dönen Turgut Unduç’tan 5 Ekim’den sonra haber alamayan yakınları tarafından emniyet birimlerine kayıp ihbarında da bulunulduğu öğrenildi.

5 gündür kayıptı: Eski uzman çavuş Turgut Unduç'un gizemli ölümü! - 2. Resim

Öte yandan Turgut Unduç’un kesin ölümün nedeninin otopsi raporu sonucu netleşeceği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dünyaca ünlü boksör Arturo Gatti'nin 17 yaşındaki oğlu ölü bulundu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı! 2’si ağır 14 yaralı - 3. SayfaYolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı! 2’si ağır 14 yaralıAyşenur Bedel cinayetinde tüyler ürperten detay! Kızını öldürtmek için ayarladı, yıllar sonra katili oldu - 3. SayfaKızını öldürtmek için tuttuğu kişinin katili oldu!'Hırsızlık' suçlusundan pes dedirten savunma: Komiser beni gaspçı sandı - 3. Sayfa'Hırsızlık' suçlusundan pes dedirten savunma2 cinayet işledi, 22 sene kaçtı! Kayseri'de şüphe üzerine yakalandı... - 3. Sayfa2 cinayet işledi, 22 sene kaçtı! Kayseri'de şüphe üzerine yakalandı...İstanbul'da feci kaza! Anne öldü, baba ve kızı yaralı - 3. Sayfaİstanbul'da feci kaza! Anne öldü, baba ve kızı yaralıSerdar Öktem suikastı için 90 gün hazırlanmışlar! Talimat Daltonlar'dan, keşif Gündoğmuş'tan - 3. SayfaSerdar Öktem suikastı dosyası derinleşiyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...