5 gündür kayıptı: Eski uzman çavuş Turgut Unduç'un gizemli ölümü!

Kahta ilçesinde yaşanan olayda, Nissibi Köprüsü yakınlarında suda vatandaşlar tarafından bir erkek cesedi bulunmuş ve durum jandarma ekiplerine bildirilmişti.

Olay yerine gelen ve üzerinde her hangi bir kimlik çıkmayan erkek cesedi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırılmıştı.

Yapılan incelemeler ve çalışmalar neticesinde erkek cesedinin 5 Ekim tarihinde gezmek için Şanlıurfa’dan Adıyaman’a gelen 32 yaşındaki Turgut Unduç’a ait olduğu tespit edildi.

İSTİFA EDİP MEMLEKETİNE DÖNMÜŞ

Önceki yıllarda uzman çavuş olan ve daha sonra istifa ederek memleketi Şanlıurfa’ya dönen Turgut Unduç’tan 5 Ekim’den sonra haber alamayan yakınları tarafından emniyet birimlerine kayıp ihbarında da bulunulduğu öğrenildi.

Öte yandan Turgut Unduç’un kesin ölümün nedeninin otopsi raporu sonucu netleşeceği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.