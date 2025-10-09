Ayşenur Bedel cinayetinde tüyler ürperten detay! Kızını öldürtmek için ayarladı, yıllar sonra katili oldu

Dehşete düşüren olaylar zinciri 2021 yılında başladı. Konya'nın Meram ilçesinde t2023 yılında Ayşenur Bedel'in cesedi sokak ortasında kanlar içerisinde bulundu. Bedel'in ölümüyle ilgili Ali Erensoy gözaltına alındı.

Erensoy'un 2021 yılının Kasım ayında o dönem 14 yaşındaki kızı Mukaddes'i vurdurtmak için Ayşenur Bedel'i kiralık katil tuttuğu, olaydan sonra ikilinin beraber yaşadığı belirlendi.

"KUMA GELMEYİ İSTEMEDİ, İNTİHAR ETTİ"

Gözaltına alınan Erensoy ve o sırada evde bulunduğu belirtilen resmi nikahlı eşi Elif Erensoy tutuklandı. Suç aleti silaha ise ulaşılamadı. Erensoy çifti hakkında Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldı.

Ali Erensoy dosyanın en başından beri çelişkili beyanlarda bulundu. Evin karşı tarafından ateş edildiğini beyan eden Erensoy mahkemedeki savunmalarında ise Ayşenur'un kuma gelmeyi istemediğini, bunu hazmedemeyip intihar ettiğini ileri sürdü.

EKİPLER DETAYLI ANALİZ YAPTI

Villadaki güvenlik kamera görüntülerini de ara ara başka kadınlar getirdiği için söktüğünü belirtti. Cinayet Büro Amirliği uzman ekipleri, olay günü detaylı bir analiz yaptı.

Ekipler hazırladıkları raporda silahın kaç metreden ateşlenebileceğini, hangi açıdan ateşlenmiş olabileceğini tek tek ortaya koydu. Raporda, yağmurlu olan günde bölgede başka birine ait herhangi bir ayak izine de rastlanılmadığı tespit edildi.

CİNAYETTEN ÖNCE ATIŞ POLİGONUNA GETİRMİŞ

Sabah'ın haberine göre ayrıca Ali Erensoy'un dediği gibi Ayşenur'un intihar etmiş olamayacağı, genç kadının kaçmaya çalıştığı sırada arkasından ateş edilerek başının arka kısmından vurulduğu, hatta kendini koruyabilmek için ellerini başına doğru getirmeye çalıştığına da yer verildi. Yapılan incelemelerde Erensoy'un cinayetten saatler önce Ayşenur'u atış poligonuna da getirdiği belirlendi.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Mahkeme heyeti Kasım 2024'te Ali Erensoy hakkında kararını açıkladı. Erensoy, 'tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme' suçundan cezasında hiçbir indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasın çarptırıldı. Eşi Elif Erensoy ise beraat ettirildi. Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi de verilen kararı onadı.

Tarafların itirazı üzerine dosya Yargıtay'a gönderildi. Dosyayı inceleyen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesinde tarafların temyiz istemlerinin reddine ve kararın onanmasına yönelik görüş belirtti. Dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesine gönderildi.