Konut kredilerinde son durum! 1,5 milyon TL’nin geri ödemesi ne kadar? 

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre, konut kredilerinin toplam hacmi 26 Eylül ile sona eren haftada 622 milyar 334 milyon TL olarak gerçekleşti. Son 3 aylık dönemde yüksek faiz ortamı devam etmesine rağmen konut kredisi hacminde yaklaşık 37,5 milyar liralık artış yaşandı.

DİKKATLER 23 EKİM’DE…

Öte yandan TÜİK tarafından açıklanan ve tahminlerden yüksek gelen eylül enflasyonunun ardından, TCMB’den “sıkı para politikasının bir süre daha devam edebileceği” yönünde mesajlar dikkat çekti. Piyasada gözler 23 Ekim’deki TCMB faiz kararına çevrilirken, kredi piyasaları da “bekle-gör” dönemine girdi. Konut kredilerinde bu hafta da yeni bir düşüş gözlemlenmedi.

EN UCUZ KONUT KREDİLERİ

9 Ekim 2025 itibarıyla bankalarca sunulan en düşük konut kredisi oranları şöyle:

-Ziraat Bankası: %2,69

-Akbank: %2,69

-QNB: %2,69

-Halkbank: %2,70

-Albaraka: %2,75 (Kâr payı oranı)

-İş Bankası: %2,79

-Garanti BBVA: %2,79

-Yapı Kredi: %2,79

-Ziraat Katılım: %2,79 (Kâr payı oranı)

-Vakıf Katılım: %2,79 (Kâr payı oranı)

1 MİLYON TL/120 AY VADE

En düşük oran dikkate alındığında 1 milyon TL’nin güncel geri ödeme tablosu:

-Kredi Tutarı: 1 milyon TL

-Kredi Vadesi: 120 ay

-Kredi Oranı: %2,69

-Aylık Taksit: 28 bin 60 TL

-Toplam Geri Ödeme: 3 milyon 398 bin TL

1,5 MİLYON TL/120 AY VADE

En düşük oran dikkate alındığında 1,5 milyon TL’nin güncel geri ödeme tablosu:

-Kredi Tutarı: 1,5 milyon TL

-Kredi Vadesi: 120 ay

-Kredi Oranı: %2,69

-Aylık Taksit: 42 bin 91 TL

-Toplam Geri Ödeme: 5 milyon 84 bin 186 TL

2 MİLYON TL/120 AY VADE

En düşük oran dikkate alındığında 2 milyon TL’nin güncel geri ödeme tablosu:

-Kredi Tutarı: 2 milyon TL

-Kredi Vadesi: 120 ay

-Kredi Oranı: %2,69

-Aylık Taksit: 56 bin 121 TL

-Toplam Geri Ödeme: 6 milyon 770 bin 328 TL

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

-10 yıl vadeli konut kredisi üzerindeki faiz yükü %240 gibi hâlâ yüksek seviyelerde seyrediyor.

-Aralık 2024’te 158,45 olan Konut Fiyat Endeksi, Ağustos 2025’te 192,5’e kadar yükseldi. Böylece bu yılın 8 ayında ortalama konut fiyatı %21,42 oranında arttı.

-Ocak-Ağustos 2025 döneminde konut satışları ise %21,3 arttı ve 978 bin adedi geçti.

Sektör temsilcileri; gelecekte öngörülen faiz indirimlerinin gayrimenkulde fiyat artışı beklentisini de beraberinde getirdiğini, bu sebeple satışların ve buna bağlı olarak kredi hacminin arttığını belirtiyor.