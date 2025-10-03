Konut, araç, ihtiyaç kredisinde en ucuz oranlar... ‘Faiz yüksek’ demedik, 1 haftada 40 milyar TL çektik!

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Tüketici kredileri hacmine son ayların en yüksek haftalık artışı gerçekleşti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurum (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre, 26 Eylül ile sona eren haftada tüketici kredilerinin toplam hacmi yaklaşık 40,5 milyar lira artışla 2 trilyon 584 milyar lirayı aştı.

Bu artışın 37 milyar lira gibi büyük çoğunluğu ihtiyaç kredilerinde gerçekleşti. Konut kredisi hacminde geçen hafta 4 milyar liralık yükseliş yaşanırken, taşıt kredisi hacmi gerilemeye devam etti.

EN UCUZ KONUT KREDİLERİ

3 Ekim 2025 itibarıyla bankalarca sunulan en düşük konut kredileri şöyle:

-Ziraat Bankası: %2,69 -Akbank: %2,69 -QNB: %2,69 -Halkbank: %2,70 -Albaraka: %2,75 (Kâr payı oranı)

1 MİLYON TL'NİN GERİ ÖDEMESİ

En düşük orana göre 1 milyon TL konut kredisinin 120 ay vadede güncel geri ödemesi:

-Kredi Tutarı: 1 milyon TL -Kredi Oranı: %2,69 -Kredi Vadesi: 120 ay -Aylık Taksit: 28 bin 61 TL -Toplam Geri Ödeme: 3 milyon 398 bin 44 TL

EN UCUZ TAŞIT KREDİLERİ

3 Ekim 2025 itibarıyla bankalarca 24 vadede sunulan en düşük taşıt kredileri şöyle:

-Dünya Katılım: %2,94 (Kâr payı oranı) -Kuveyt Türk: %3,10 (Kâr payı oranı) -Vakıf Katılım: %3,15 (Kâr payı oranı) -Garanti BBVA: %3,15 -Akbank: %3,19

250 BİN TL’NİN GERİ ÖDEMESİ

En düşük orana göre 250 bin TL taşıt kredisinin 24 ay vadede güncel geri ödemesi:

-Kredi Tutarı: 250 bin TL -Kredi Oranı: %2,94 -Kredi Vadesi: 24 ay -Aylık Taksit: 16 bin 99 TL -Toplam Geri Ödeme: 387 bin 919 TL

EN UCUZ İHTİYAÇ KREDİLERİ

3 Ekim 2025 itibarıyla bankalarca 12 vadede sunulan en düşük ihtiyaç kredileri şöyle:

-TEB: %2,99 -Alternatif Bank: %3,29 (Kâr payı oranı) -ON Dijital: %3,39 (Kâr payı oranı) -ING Bank: %3,49 -QNB: %3,59

125 BİN TL’NİN GERİ ÖDEMESİ

En düşük orana göre 125 bin TL ihtiyaç kredisinin 12 ay vadede güncel geri ödemesi: