1 milyon TL’nin faiz yükü hâlâ yüksek! Konut kredisi oranlarında düşüş durdu

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Piyasalarda yarın açıklanacak eylül ayı enflasyon verileri dikkatle izlenecek. TCMB’nin bu ayki faiz toplantısı için de kritik öneme sahip enflasyonun; yaz aylarındaki düşüş eğilimini sona erdirmesi ve eylülde mevsimsellik etkisi ile aylık bazda yükselmesi bekleniyor.

Öncesinde İstanbul Ticaret Odası tarafından dün açıklanan rakamlar, mega kentte aylık enflasyonun %3,19’a çıktığını gösterdi. Bu sonuç, TÜİK tarafından açıklanacak TÜFE’nin de aylık bazda %2,5 civarında gerçekleşebileceği tahminlerini kuvvetlendirdi.

TCMB’DEN DİKKAT ÇEKEN MESAJLAR

TCMB tarafından verilen mesajlarda ise dezenflasyon sürecinin ilerlediği ancak hizmet enflasyonu ve yönetilen fiyatların düşüş hızını sınırladığı aktarılmıştı. Ayıca enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı vurgulanmıştı.

KREDİ ORANLARINDA DÜŞÜŞ DURDU

Bu arada TCMB tarafından politika faizi geçen ay 250 baz puanlık düşüşle 40,50 seviyesine çekilmişti. Bu ay da faiz indirimi beklenirken, bunun hangi hızla gerçekleşeceği takip edilecek. Kredi faizlerindeki düşüş de durdu. %2,69 seviyesinde bulunan konut kredisi faiz oranları bu hafta da sabit kaldı.

EN UCUZ KONUT KREDİLERİ

2 Ekim 2025 itibarıyla en düşük konut kredileri şöyle:

-Ziraat Bankası: %2,69

-Akbank: %2,69

-QNB: %2,69

-Halkbank: %2,70

-Albaraka: %2,75 (Kâr payı oranı)

-İş Bankası: %2,79

-Vakıf Katılım: %2,79 (Kâr payı oranı)

-Garanti BBVA: %2,79

1 MİLYON TL'NİN GERİ ÖDEMESİ

En düşük orana göre 1 milyon TL konut kredisinin 120 ay vadede güncel geri ödemesi şöyle:

-Kredi Tutarı: 1 milyon TL

-Kredi Oranı: %2,69

-Kredi Vadesi: 120 ay

-Aylık Taksit: 28 bin 61 TL

-Toplam Geri Ödeme: 3 milyon 398 bin 44 TL

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

-Konut kredilerinde faiz yükü hâlâ %240 gibi yüksek bir seviyede bulunmaya devam ediyor.

-Buna karşılık konut kredisi hacmi de artmaya devam ediyor. Son olarak 19 Eylül ile sona eren haftada konut kredisi hacmi yaklaşık 2 milyar TL arttı ve 618,2 milyar liraya yükseldi.

-Endeksa verilerine göre Türkiye’de konut fiyatları ağustos itibarıyla %29,1 attı. Fiyatlarda son bir yılda ise reel gerileme %-3,1 oldu.

-Konut satışlarında ise artış sürüyor. TÜİK verilerine göre ağustos ayında 143 bin 319 adet konut el değiştirdi. Satışlar %6,8 oranında attı.