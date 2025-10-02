Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > 1 milyon TL’nin faiz yükü hâlâ yüksek! Konut kredisi oranlarında düşüş durdu

1 milyon TL’nin faiz yükü hâlâ yüksek! Konut kredisi oranlarında düşüş durdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
1 milyon TL’nin faiz yükü hâlâ yüksek! Konut kredisi oranlarında düşüş durdu
Konut Kredisi, Faiz Oranı, Enflasyon, TCMB, Konut Fiyatları, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ev hayali kuran tüketiciler kredi arayışlarını hızlandırırken; haftalardır %2,69 seviyesinde bulunan en düşük konut kredisi faiz oranı bu hafta da sabit kaldı. Buna karşılık kredi hacminde artış devam ediyor. 1 milyon TL konut kredisinin güncel geri ödemesi kaç TL oldu? En ucuz konut kredileri hangi bankalarda? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Piyasalarda yarın açıklanacak eylül ayı enflasyon verileri dikkatle izlenecek. TCMB’nin bu ayki faiz toplantısı için de kritik öneme sahip enflasyonun; yaz aylarındaki düşüş eğilimini sona erdirmesi ve eylülde mevsimsellik etkisi ile aylık bazda yükselmesi bekleniyor.

Öncesinde İstanbul Ticaret Odası tarafından dün açıklanan rakamlar, mega kentte aylık enflasyonun %3,19’a çıktığını gösterdi. Bu sonuç, TÜİK tarafından açıklanacak TÜFE’nin de aylık bazda %2,5 civarında gerçekleşebileceği tahminlerini kuvvetlendirdi.

TCMB’DEN DİKKAT ÇEKEN MESAJLAR

TCMB tarafından verilen mesajlarda ise dezenflasyon sürecinin ilerlediği ancak hizmet enflasyonu ve yönetilen fiyatların düşüş hızını sınırladığı aktarılmıştı. Ayıca enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı vurgulanmıştı.

1 milyon TL’nin faiz yükü hâlâ yüksek! Konut kredisi oranlarında düşüş durdu - 1. Resim

KREDİ ORANLARINDA DÜŞÜŞ DURDU

Bu arada TCMB tarafından politika faizi geçen ay 250 baz puanlık düşüşle 40,50 seviyesine çekilmişti. Bu ay da faiz indirimi beklenirken, bunun hangi hızla gerçekleşeceği takip edilecek. Kredi faizlerindeki düşüş de durdu. %2,69 seviyesinde bulunan konut kredisi faiz oranları bu hafta da sabit kaldı.

EN UCUZ KONUT KREDİLERİ

2 Ekim 2025 itibarıyla en düşük konut kredileri şöyle:

-Ziraat Bankası: %2,69

-Akbank: %2,69

-QNB: %2,69

-Halkbank: %2,70

-Albaraka: %2,75 (Kâr payı oranı)

-İş Bankası: %2,79

-Vakıf Katılım: %2,79 (Kâr payı oranı)

-Garanti BBVA: %2,79

1 MİLYON TL'NİN GERİ ÖDEMESİ

En düşük orana göre 1 milyon TL konut kredisinin 120 ay vadede güncel geri ödemesi şöyle:

-Kredi Tutarı: 1 milyon TL

-Kredi Oranı: %2,69

-Kredi Vadesi: 120 ay

-Aylık Taksit: 28 bin 61 TL

-Toplam Geri Ödeme: 3 milyon 398 bin 44 TL

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

-Konut kredilerinde faiz yükü hâlâ %240 gibi yüksek bir seviyede bulunmaya devam ediyor.

-Buna karşılık konut kredisi hacmi de artmaya devam ediyor. Son olarak 19 Eylül ile sona eren haftada konut kredisi hacmi yaklaşık 2 milyar TL arttı ve 618,2 milyar liraya yükseldi.

-Endeksa verilerine göre Türkiye’de konut fiyatları ağustos itibarıyla %29,1 attı. Fiyatlarda son bir yılda ise reel gerileme %-3,1 oldu.

-Konut satışlarında ise artış sürüyor. TÜİK verilerine göre ağustos ayında 143 bin 319 adet konut el değiştirdi. Satışlar %6,8 oranında attı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Açık öğretim lise sınavları ne zaman? 2025-2026 sınav takvimi belli olduGöl kenarında donarak can verdi: Arkadaşının 20 yıl hapsi isteniyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Otomotiv devi 7 fabrikasını kapatıyor! 20 bin kişi işsiz kalacak - EkonomiOtomotiv devi 7 fabrikasını kapatıyorYatırımcının yeni gözdesi! Sıfır stopaj ile %46 kazanç fırsatı - EkonomiSıfır stopaj ile %46 kazanç fırsatıTürkiye ekonomisi için kritik gelişme! İhracatta eylül rekoru - EkonomiTürkiye ekonomisi için kritik gelişme! İhracatta yeni rekorEn çok bu hisseleri aldılar! Borsada 5,75 milyar liralık yabancı girişi - EkonomiYabancılar borsada en çok bu hisseleri aldıPazar yüzde 25 büyüdü! Otomotiv Eylül ayını da rekor satışlarla kapattı  - EkonomiPazar yüzde 25 büyüdü! Otomotiv Eylül ayını da rekor satışlarla kapattı JP Morgan, Goldman Sachs, Deutsche Bank, BofA! İşte dev bankaların 2026 altın tahminleri - Ekonomiİşte dev bankaların 2026 tahminleri
Sonraki Haber Yükleniyor...