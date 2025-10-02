JP Morgan, Goldman Sachs, Deutsche Bank, BofA! İşte dev bankaların 2026 altın tahminleri

2025 yılı altın fiyatları için rekor yılı oldu. Yıla 3 bin lira sınırında başlayan altının gram fiyatı 5 bin 208 lira ile rekor kırmıştı. Gram altın şu sıralar 5 bin 176 lira seviyesinde bulunurken, 10 aylık süreçte 2 bin liradan fazla değer kazandı.

2025 yılına 2 bin 600 dolar seviyesinde başlayan ons altın ise 3 bin 895 dolar ile rekor kırmıştı. Ons altın şu sıralar ise 3 bin 870 dolar seviyesinde bulunuyor.

ALTINDA KÂR SATIŞLARI MOLASI

Altın rekor rallisini sürdürürken, kar satışları nedeniyle bir geri çekilme yaşandı. Milyonlar altının yükselişine devam edip etmeyeceğini merak ederken, dünyaca ünlü bankalar da 2026 altın tahminlerini güncelledi. Önümüzdeki yıl da altında yükselişin devam edeceğini öngören bankalar, tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

İşte dünyaca ünlü dev bankaların 2026 altın tahminleri:

JP MORGAN

JP Morgan altının önümüzdeki yılda rekorlara devam etmesini bekliyor. Banka, 2026 yılının ortalarına kadar ons altının 4 bin 50 ila 4 bin 150 dolar arasında seyrederek rekor seviyelerini koruyacağını belirtti.

DEUTSCHE BANK

Alman banka Fed'in faiz indirimlerine başlaması nedeniyle 2026 ons altın tahminini 300 dolar artırarak 4 bin dolar çıkardı.

GOLDMAN SACHS

Goldman Sachs 2026 ortası için 4.000 dolar, Aralık 2026 için 4.300 dolar tahmininde bulundu. ABD'li yatırım bankası, yatırımcıların ABD tahvillerinden sadece küçük bir kısmını altına kaydırırsa, altının ons fiyatının neredeyse 5 bin dolara kadar yükselebileceği uyarısını yaptı.

BANK OF AMERICA

BofA analistleri altının fiyatının 2026’nın ilk yarısına kadar ons başına 4.000 dolar gibi rekor bir seviyeye ulaşmasını bekliyor.