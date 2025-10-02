1,5 milyon lira verilecek! Başvurular başladı, işte TOBB Nefes Kredisi'nde tüm detaylar

KOBİ'lere destek olmak için oluşturulan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi'nde yeni dönem başvuruları bugün itibarıyla başladı. 25 milyar lira hacimli kredi ile bir firma azami 1,5 milyon lira kredi kullanabilecek.

Peki Nefes Kredisi'ne kimler başvurabiliyor? Kredi limiti ne kadar? Ödeme koşulları nasıl? Nefes Kredisi'ni hangi bankalar verecek? İşte başvuruların başladığı Nefes Kredisi'nde detaylar...

NEFES KREDİSİ'NE KİMLER BAŞVURABİLİR?

KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamayı amaçlayan krediye, TOBB'a bağlı tüm oda-borsa üyesi işletmeler başvurabilecek.

TOBB NEFES KREDİSİNDE LİMİT NE KADAR?

TOBB Nefes Kredisi'nde bir firma azami 1,5 milyon TL kredi kullanabilecek. Kredi hacminin toplam büyüklüğü ise 25 milyar TL olacak.

NEFES KREDİSİNDE ÖDEME KOŞULLARI NASIL?

Krediler, 6 ay anapara ödemesiz, azami 36 ay vadeli olacak. Kredi 24 aya kadar yüzde 33, 24 ay üzerinde ise yüzde 32 faizle kullandırılacak.

NEFES KREDİSİ'Nİ HANGİ BANKALAR VERİYOR?

TOBB Nefes Kredisi'nden faydalanmak isteyen işletmeler; Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Akbank ve Ziraat Katılım şubelerine başvuru yapabilecek.