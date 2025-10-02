Altın rekor seviyelere yakın: 2 Ekim 2025 gram altın fiyatı kaç TL?

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Altın fiyatları dünkü işlemlerde tarihî zirvesini test ettikten sonra yeni güne daha yatay bir başlangıç yapıyor. Küresel piyasalarda ons fiyatı dün 3.890 dolar ile tüm zamanlarını en yüksek seviyesini gördü. Bugünkü işlemlerde ise ons fiyatında 3.866 dolara yakın denge arayışı devam ediyor.

İçeride de spot piyasada işlem gören 2 Ekim 2025 gram altın fiyatı (TSİ 07:00 itibarıyla) 5.170 TL’den güne başlıyor. Gram fiyatında da dünkü işlemlerde 5.208 TL ile rekor test edilmişti.

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise fiziki gram satış fiyatı bugün sabah saatlerinde 5.340 TL ve çeyrek altın satış fiyatı da 8.705 TL’den gerçekleşiyor.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR

Altın fiyatlarını destekleyen son gelişmelere bakıldığında; ABD’de hükümetin kapanması belirsizliği artırırken, piyasalarda da güvenli liman talebi arttı.

Öte yandan dün açıklanan ekonomik verilere bakıldığında ABD’de özel sektör istihdamı eylül ayında 51 bin kişilik artış beklentisine karşılık 32 bin kişi azaldı. ISM İmalat Sanayi PMI da eylülde 49,1 değerinde kalarak 7’nci ayda da daralma bölgesinde kaldı.

FED’DEN İNDİRİM BEKLENTİLERİ

ABD'de Conference Board tüketici güven endeksi de eylül ayında 3,6 puan düşüle 94,2'ye çekilmiş ve beklentilerden daha fazla gerilemişti.

Tüketici güveni, istihdam ve imalat aktivitesinden gelen zayıf sinyallerle birlikte FED’den ekim ayı toplantısında da faiz indirimi öngörenlerin oranı da %99 gibi yüksek bir seviyeye yöneldi.

ALTINDA BEKLENTİLER

Analistler kısa vadede ons fiyatında 3.890 doların direnç ve 3.850 doların ise destek olarak takip edildiğini belirterek, ABD’de yarın açıklanması beklenen ancak “kapanma” sebebiyle belirsizliğini koruyan eylül ayı tarım dışı istihdam verilerinin daha fazla önem kazandığını aktarıyor.

Altındaki son yükselişle birlikte küresel finans kurumları da hedef fiyatlarını revize etmeye başladı. Son olarak İsviçreli UBS, ons için 2026 ortasında 4.200 dolar hedefini öngörmüştü.