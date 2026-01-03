Yeni araştırma, tek bir direnç veya yüksek yoğunluklu antrenman seansının bile kanserle mücadelede etkili olabileceğini ortaya koydu. Egzersiz, kanser hücrelerinin yayılmasını yüzde 20-30 oranında azaltabiliyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Edith Cowan Üniversitesi’nden (ECU) yapılan yeni bir araştırmaya göre, direnç antrenmanı veya yüksek yoğunluklu aralıklı antrenmanın tek bir seansının bile kanserle mücadelede yardımcı olabileceğini gösterdi.

Araştırma tek bir egzersiz seansının bile kaslar tarafından üretilen ve kanser önleyici etkileri olan bir protein olan miyokin seviyelerini artırdığını ve kanser hücrelerinin yayılmasını yüzde 20 ila yüzde 30 oranında azaltabileceğini ortaya koydu.

Göğüs kanseri hastaları üzerinde gerçekleştirilen araştırma, göğüs kanserinin nüksünü ve ölüm oranlarında önemli rol oynayan iltihaplanmayı nasıl etkileyebileceğini inceledi.

