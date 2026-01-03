Türkiye Gazetesi
Yeni araştırma! Günde 30 dakika kanserden koruyor
Yeni araştırma, tek bir direnç veya yüksek yoğunluklu antrenman seansının bile kanserle mücadelede etkili olabileceğini ortaya koydu. Egzersiz, kanser hücrelerinin yayılmasını yüzde 20-30 oranında azaltabiliyor.
Özetle
Saglik
Yeni bir araştırma, tek bir direnç veya yüksek yoğunluklu aralıklı antrenmanın, kaslarda kanserle mücadele eden miyokin proteinlerini artırarak kanser hücrelerinin yayılımını %20-30 oranında azaltabileceğini ortaya koydu.
- Tek bir direnç veya yüksek yoğunluklu aralıklı antrenman seansı kanserle mücadeleye yardımcı olabilir.
- Egzersiz, kaslar tarafından üretilen kanser önleyici miyokin proteinlerinin seviyesini artırır.
- Miyokinler, kanser hücrelerinin yayılmasını %20 ila %30 oranında azaltabilir.
- Araştırma, özellikle göğüs kanseri hastalarında iltihaplanma üzerindeki etkileri inceledi.
ZİYNETİ KOCABIYIK - Edith Cowan Üniversitesi’nden (ECU) yapılan yeni bir araştırmaya göre, direnç antrenmanı veya yüksek yoğunluklu aralıklı antrenmanın tek bir seansının bile kanserle mücadelede yardımcı olabileceğini gösterdi.
Araştırma tek bir egzersiz seansının bile kaslar tarafından üretilen ve kanser önleyici etkileri olan bir protein olan miyokin seviyelerini artırdığını ve kanser hücrelerinin yayılmasını yüzde 20 ila yüzde 30 oranında azaltabileceğini ortaya koydu.
Göğüs kanseri hastaları üzerinde gerçekleştirilen araştırma, göğüs kanserinin nüksünü ve ölüm oranlarında önemli rol oynayan iltihaplanmayı nasıl etkileyebileceğini inceledi.
