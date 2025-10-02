Kredi muslukları açıldı: Sanayiciye, işini kurana, evlenene... 

TOBB NEFES KREDİSİ YENİDEN BAŞLIYOR

KOBİ’lere uygun şartlarda finans imkânı sağlayan TOBB Nefes Kredisi’nde yeni dönem başvuruları bugün başlıyor. TOBB, KGF ve bankaların iş birliğinde verilecek 25 milyar TL hacimli kredide 24 ay vadeye kadar yüzde 33, 24 ay üzerinde ise yüzde 32 faiz uygulanacak. Kredi 6 ay anapara ödemesiz, azami 36 ay vadeli olacak. Bir firma en fazla 1,5 milyon TL kredi kullanabilecek.

İşletmeler, başvurularını Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Akbank ve Ziraat Katılım şubelerine yapabilecek. KOBİ’lerin yaşadığı en büyük sıkıntının finansmana erişim olduğunu belirten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Şu anda üyelerimizin sahada karşılaştığı en önemli problem finansmana erişim. Özellikle KOBİ kredilerine uygulanan büyüme sınırı krediye erişimi zorlaştırıyor. Böyle bir dönemde KOBİ’lerimizin nakit akışını korumak için gerçekten ‘nefes’ olacak bir kaynak oluşturduk. Amacımız zor günlerde KOBİ’lerimizin yanında durup, çarkların dönmesini sağlamak. Bu kapsamda TOBB, Kredi Garanti Fonu ve bankalar güç birliği yaptık. Yeni TOBB Nefes Kredisi’ni 2 Ekim (bugün) itibarıyla başlatıyoruz” dedi.

KAPASİTESİNİ ARTIRANA İŞİNİ KURANA...

KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı’nın 3. dönem başvuruları açıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır program kapsamında KOBİ’lere 20 milyon liraya kadar, 36 ay vadeli kredi için 20 puanlık finansman desteği sağlayacakları müjdesini verdi.

Destekten yararlanmak isteyen KOBİ’ler 31 Ekim tarihine kadar başvuru yapabilecek. KOBİ’lerin bir defa faydalanabileceği program çerçevesinde, işletmelerin makine-teçhizat, kalıp, yazılım, personel, hizmet alımı giderleri için geri ödemesiz destek sağlanacak.

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu da “Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği” ile 1,5 milyon lira destek sağladıklarını söyledi. İbrahimcioğlu programın büyük ilgi gördüğünü belirterek, “İlk dönemde 559 projeye 820 milyon lira, ikinci dönemde 568 projeye 800 milyon lira destek verildi.

Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği, girişimcilere, 1,5 milyon lira üst limit dahilinde yüzde 80 destek oranıyla geri ödemeli finansman sağlıyor. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci dereceden şehit yakını olması durumunda destek üst limiti 150 bin lira daha artırılıyor” diye konuştu.

EVLİLİK DESTEĞİ 250 BİN LİRA OLDU

Yeni evlenen çiftleri desteklemek maksadıyla oluşturulan Aile ve Gençlik Fonu’nda destek miktarı 250 bin liraya çıkarılırken, aileler her çocuk için 12 ay geri ödemesiz kredi kullanabilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş,Aile ve Gençlik Fonu için başvuruların başladığını belirterek “Fona başvuran çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde kredi miktarını 250 bin liraya çıkarıyoruz. Çiftlerimiz 26-29 yaş aralığında ise kredi tutarını 200 bin liraya yükseltiyoruz. Güncellenen Aile ve Gençlik Fonu kredileri için başvuruları almaya başladık” dedi. Fondan daha fazla gencin yararlanması için gelir şartını yükselttiklerini dile getiren Göktaş, Gelir durumu değerlendirmesinde son 6 ay geliriyle ilgili başvuru şartını asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkarıyoruz. 48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin geri ödemelerini her çocuk için 12 ay olacak şekilde erteliyoruz. Bu düzenlemeyle birlikte 81 ilimizde daha fazla genç çifte ulaşarak yuva kurma süreçlerinde yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.