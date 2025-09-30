İhtiyaç kredisi faizinde düşüş var mı? İşte 250 bin TL’nin güncel geri ödemesi

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye’de enflasyon ve faiz oralarında yaşanan gerileme kredi oranlarına yansımış ve bankalarca sunulan finansman maliyetlerinde son aylarda dikkat çeken düşüşler yaşanmıştı.

TCMB tarafından son olarak eylül toplantısında politika faizi oranı 250 baz puanlık indirimle %40,50 seviyesine çekilmişti. Bu oran, aynı zamanda Kasım 2023’ten bu yana da en düşük faiz oranına işaret etmişti.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ise enflasyon ağustos ayında yıllık bazda %32,95 seviyesine geriledi. Son durumda politika faizi, TÜFE’nin yaklaşık 7,50 puan üzerinde konumlanıyor ve “sıkı duruş” korunuyor.

İHTİYAÇ KREDİSİ HACMİ

Enflasyon ve faiz cephesinde bunlar yaşanırken, tüketiciler tarafından en çok tercih edilen ihtiyaç kredilerinde de dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

Bankacılık sisteminde ihtiyaç kredisi hacmi 12 Eylül ile sona eren haftada 1 trilyon 880 milyar TL ile rekor kırmıştı. 19 Eylül haftasında ise kredi hacmi, 1 trilyon 875,54 milyar liraya geriledi. Son veriler, ihtiyaç kredisi hacminde haftalık bazda 4,5 milyar liralık civarında sınırlı bir düşüşün yaşandığına işaret etti.

1 YIL VADELİ EN UCUZ KREDİLER

30 Eylül 2025 itibarıyla bankalarca sunulan 12 ay vadeli en ucuz ihtiyaç kredisi oranları şöyle:

-TEB: %2,99

-Alternatif Bank: %2,99

-ON Dijital: %3,29

-ING: %3,49

-QNB: %3,59

250 BİN TL KREDİ/12 AY VADE

En düşük oran dikkate alındığında 250 bin TL kredinin 1 yıl vadeli geri ödeme tablosu:

-Kredi tutarı: 250 bin TL

-Kredi faizi: %2,99

-Kredi Vadesi: 12 ay

-Aylık taksit: 26 bin 464 TL

-Toplam geri ödeme: 318 bin 814 TL

2 YIL VADELİ EN UCUZ KREDİLER

30 Eylül 2025 itibarıyla bankalarca sunulan 24 ay vadeli en ucuz ihtiyaç kredisi oranları şöyle:

-TEB: %2,99

-ING: %3,09

-Alternatif Bank: %3,19

-ON Dijital: %3,29

-QNB: %3,29

250 BİN TL KREDİ/24 AY VADE

En düşük oran dikkate alındığında 250 bin TL kredinin 1 yıl vadeli geri ödeme tablosu:

-Kredi tutarı: 250 bin TL

-Kredi faizi: %2,99

-Kredi Vadesi: 24 ay

-Aylık taksit: 16 bin 208 TL

-Toplam geri ödeme: 390 bin 231 TL