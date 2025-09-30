Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Petrolde Ceyhan düşüşü! Akaryakıt fiyatı için iyi haber

Petrolde Ceyhan düşüşü! Akaryakıt fiyatı için iyi haber

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Petrolde Ceyhan düşüşü! Akaryakıt fiyatı için iyi haber
Petrol, Ceyhan, OPEC+, Irak, Türkiye, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hafta sonunda Irak’tan Türkiye’ye petrol akışının 2,5 yıl sonra yeniden başlaması, piyasalarda arz artışı beklentisini yükseltti. Ülkedeki üreticilerin her gün 180 bin-190 bin varil petrolü Ceyhan limanına gönderebileceği ifade ediliyor. Haftaya %-2,98 düşüşle başlayan petrol fiyatı 66,75 dolara yakın görünümünü korurken, dikkatler hafta sonu OPEC+ Grubu toplantısına çevrildi. Bu arada benzin fiyatları da eylülde sadece %1 artarak 53,17 TL’ye çıktı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Geçen hafta %3,24 yükselerek 68,80 dolardan kapanış yapan petrol fiyatlarında yeni haftada zayıf görünüm öne çıkıyor. Brent petrolün varil fiyatı dünkü işlemlerde %-2,98 düşüşle 66,76 dolardan kapanış yaptı. Böylece geçen haftaki kazanımların çoğu bir günde geri verilmiş oldu. Bugünkü işlemlerde de petrol fiyatı 66,75 dolara zayıf görünümünü koruyor.

IRAK’TAN CEYHAN’A AKIŞ BAŞLADI

Petrol fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında; hafta sonunda Irak’tan Türkiye’ye petrol akışının 2,5 yıl aranın ardından yeniden başlaması, arz artışı beklentisini yükseltti.

Ülkedeki petrol üreticilerinin, her gün 180 bin-190 bin varil civarındaki ham petrolü, Türkiye’nin Ceyhan limanına gönderebileceği ifade ediliyor.

DEPREM SEBEBİYLE KAPANMIŞTI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da cumartesi günü yaptığı açıklamada “6 Şubat 2023’te yaşanan depremler nedeniyle geçici süreyle kapalı kalan ve 4 Ekim 2023 tarihinde BOTAŞ tarafından hazır hale getirilen Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’ndan, bu sabah saat 07:07 itibarıyla petrol akışı yeniden başlamıştır” bilgisini paylaşmıştı.

OPEC’TE ARZ ARTIŞI PLANLARI

Öte yandan nisan ayından bu yana “vanaları daha fazla açan” OPEC+ Grubu ülkelerinin, önümüzdeki pazar günü yapacakları toplantıda “yeni bir arz artışına hazırlandıkları” belirtiliyor. Gelen bilgilere göre; OPEC+ Grubunun kasım ayında da aylık 137 bin varillik ek üretim artışı kararı alabileceği aktarılıyor.

Bu arada nisan ayından bu yana günlük arz artışı, 2,5 milyon varili geçti. Küresel ekonomide tariflerden kaynaklanan belirsizlikler de denkleme dahil olurken, petrol fiyatları 60-70 dolar bandından konsolide olmaya başladı.

BENZİN FİYATLARI EYLÜLDE STABİL

70 doların altındaki petrol fiyatları iç piyasada akaryakıt fiyatlarının da stabil seyretmesini destekliyor. İstanbul Avrupa yakasında eylül başında 52,87 TL olan benzinin litre fiyatı, ay sonunda %1 gibi oldukça sınırlı bir artışla 53,17 TL’den satılıyor.

Motorinin (mazotun) litre fiyatı ise ürün marjlarından kaynaklanan artışlardan dolayı eylülde 52,18 TL’den 54,45 TL’ye yöneldi. Motorinde aylık fiyat artışı %4,35 olarak gerçekleşti.

