Altın fiyatları rekora doymuyor: Son 14 yılın en hızlı aylık artışı!

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Piyasalarda eylül ayının son işlem günü başlarken, altın fiyatlarında yaşanan rekor serisi de devam ediyor. Ons altın bugünkü işlemlerde en yüksek 3.856 doları test ederek zirve tazeledi. Eylül ayında ons altında yaşanan yükseliş (TSİ 06:30 itibarıyla) %11,85 olarak gerçekleşti.

Ons altın fiyatı son olarak Ağustos 2011’de %12,20’lik aylık prime imza atmıştı. Böylece 2025 Eylül dönemindeki yükselişle birlikte ons fiyatı, aynı zamanda son 14 yılın da en yüksek aylık kazancına doğru ilerliyor.

30 EYLÜL 2025 GRAM ALTIN

Ons fiyatındaki yüksek performans iç piyasada gram fiyatına da doping oldu. Spot piyasada işlem gören 30 Eylül 2025 gram altın fiyatı da (TSİ 06:30 itibarıyla)5.155 TL ile rekor tazeledi. Gram altındaki 9 aylık performans %73 gibi oldukça yüksek bir boyuta ulaştı.

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda sabah saatlerinde gram satış fiyatı 5.295 TL ve çeyrek altın fiyatı da 8.635 TL’ye yöneldi.

ONS BU YIL %46 YÜKSELDİ

Öte yandan onsta senelik kazanç %46 ile 1979 yılından bu yana “en yüksek prime” işaret ederken, fiyatlardaki artışın birçok katalizör tarafından desteklendiği görülüyor.

ABD’de yeni bütçenin yarına kadar onaylanmaması halinde hükümetin kapanma tehdidi artarken, piyasa katılımcıları, bu riske karşı altının “güvenli liman” statüsüne sığınıyor.

DOLAR ENDEKSİ %11 GERİLEDİ

Dolar endeksindeki zayıf görünüm onsa destek olmaya devam ederken; Rusya-Ukrayna arasında son 1 haftada çatışmaların artması da jeopolitik riskleri canlı tutarak altın fiyatlarını etkiliyor. Dolar endeksi bu yıl yaklaşık %11 değer kaybı yaşadı ve bu düşüş, altını uluslararası piyasalarda daha cazip hale getirdi.

ANA KATALİZÖR FED

Altını destekleyen ana katalizör ise FED’in yeniden faiz indirimlerine başlaması oldu. Eylül toplantısında 0,25 puanlık kesintiye giden FED’in, ekim ve aralıktaki toplantılarında da benzer oranda faiz indirimine gidebileceği fiyatlanıyor. Dolardaki getirinin düşmesi, altını elde tutmanın maliyetini de düşürerek sarı metale ivme kazandırıyor.