Tel Aviv basını, Lübnan’da tırmanan gerilime ilişkin dikkat çekici bir iddiayı gündeme taşıdı. İddialara göre Türkiye, Katar ve Mısır’la birlikte bölgede yeni bir çatışmanın önüne geçmek için diplomatik bir girişim başlattı.

İsrail basınına yansıyan bir iddia, Türkiye’nin Lübnan krizinde üstlendiği rolü yeniden gündeme taşıdı.

Jerusalem Post, Suudi Arabistan merkezli Asharq Al-Awsat gazetesine dayandırdığı haberinde, Türkiye’nin Katar ve Mısır ile birlikte Hizbullah’a yönelik kritik bir mesaj ilettiğini öne sürdü.

HEDEF İSRAİL SALDIRISINI ÖNLEMEK

Habere göre Türkiye, Katar ve Mısır, Hizbullah’a silahsızlanma çağrısında bulunarak Lübnan’ın yeni bir İsrail saldırısıyla karşı karşıya kalmamasını amaçladı. İsrail basını, bu girişimin askeri baskıdan çok diplomatik kanallar üzerinden yürütüldüğünü yazdı.

TÜRKİYE’DEN ÇATIŞMA YERİNE SİYASİ ÇÖZÜM VURGUSU

İddiaya göre Ankara, Hizbullah’ın silah bırakmasının Lübnan içindeki gerilimi azaltacağını ve İsrail’in askeri hamlelerine gerekçe bırakmayacağını savundu.

Türkiye’nin tutumunun, bölgedeki tansiyonu düşürmeye odaklandığı aktarıldı.

Tel Aviv basını itiraf etti: Türkiye, Ortadadoğuda krizi frenliyor

"TRUMP’IN MESAJLARI TANSİYONU YÜKSELTTİ"

Haberde, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’e “gerekirse Hizbullah’a saldırı” yönündeki açıklamalarının bölgedeki gerilimi artırdığına dikkat çekildi. İsrail basını, Türkiye’nin bu sert söylemlere karşı daha temkinli ve dengeleyici bir çizgi izlediğini ele aldı.

Jerusalem Post, Netanyahu söylemlerinin aksine Türkiye’yi Orta Doğu’da askeri gerilim yerine diplomasi ve istikrarı önceleyen aktörlerden biri olarak tanımladı.

Ankara’dan iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Haberle İlgili Daha Fazlası