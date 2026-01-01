Aydın'da 22 yaşındaki İlhan Yıldız'ın ölümüne ilişkin şüpheli akrabası tutuklandı. Yıldız evinin bahçesinde av tüfeğiyle vurulmuş halde bulunmuştu.

Korkunç olay Aydın'ın Nazilli ilçesi oldu. 22 yaşındaki İlhan Yıldız'ın ölümüyle dün gözaltına alınan akrabası 28 yaşındaki T.Y.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

'KUŞ AVI' SAVUNMASI

T.Y'nin ifadesinde, Yıldız'la beraber kuş avlamak için hazırlık yaptıklarını, bu sırada onu kazara vurduğunu söylediği öğrenildi.

Akpınar Mahallesi'nde dün İlhan Yıldız'a ait evde silah sesi duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, evin bahçesinde tüfekle vurulmuş halde bulunan Yıldız, hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olay sırasında Yıldız'ın yanında bulunan akrabası T.Y, jandarma tarafından gözaltına alınmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası