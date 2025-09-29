Gramda yeni rekor geldi, BİST 100 geriledi! Altın neden yükseliyor, borsa neden düşüyor?

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalar yeni haftaya hareketli bir başlangıç yaptı. Altın fiyatları bugünkü işlemlerde de yeni zirvelere yelken açarken, 29 Eylül 2025 gram altın fiyatı 5.121 TL ile yeni rekor seviyesini gördü. TSİ 17:50 itibarıyla gram altın fiyatında 5.115 TL’ye yakın görünüm devam ederken, günlük prim de %1,70 olarak gerçekleşti.

Öte yandan Kapalıçarşı’da gram satış fiyatı 5.250 TL ve çeyrek altın satış fiyatı da 8.656 TL’ye kadar yükseldi.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Küresel piyasalarda ons fiyatının da bugün 3.831 dolarla yeni zirvesini test etmesi, gram fiyatına destek oldu.

FED’den faiz indirimi beklentilerinin yanı sıra Orta Doğu ve Ukrayna'daki jeopolitik gerilimler, ABD’nin finansal istikrarına ve dolara duyulan güvenin azalması ve ABD hükümetinin bütçesinin onaylanmama riski, piyasalarda güvenli liman alımlarına ivme kazandırıyor.

BORSA GÜNÜ DÜŞÜŞLE TAMAMLADI

Öte yandan Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününde %-0,92 değer kaybı yaşadı ve 11.048 puandan kapanış yaptı.

Bugünkü işlemlerde bankacılık endeksinde daha sınırlı bir düşüş yaşanırken, sınai endeksteki değer kaybının %-1,60’a ulaşması dikkat çekti. Hizmetler endeksi ise yatay bir görünümle günü tamamladı.

BORSA VE ALTINDA BEKLENTİLER

Analistler, ons altında kâr satışlarına karşı uyarıda bulunarak, kısa vadede 3.720 doların destek ve 3.860 doların da direnç olarak izlenmesi gerektiğini vurguluyor.

BİST 100 endeksi için ise 10.900-11.000 bandının kritik bir destek bölgesi olduğunu aktaran analistler; bu bandın aşağı kırılması halinde satış baskısının artabileceğini, yukarıda ise 11.250 direncinin aşılması durumunda endeksteki stresin azalabileceğini aktarıyor.

BORSA NEDEN DÜŞÜYOR?

Yatırımcılar cephesinde “Borsa neden düşüyor?” soruları da artarken; bu hafta açıklanacak eylül enflasyon verilerinin yüksek beklenmesi sebebiyle piyasalarda “bekle-gör” konumuna geçildiği ve satış baskısının yaşandığı ifade ediliyor.