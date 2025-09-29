Borsa neden düşüyor? BİST 100 yeni haftaya kayıpla başladı!

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Geçen hafta %-1,27 değer kaybeden Borsa İstanbul endeksi, yeni haftaya da zayıf başlangıç yaptı. BİST 100 endeksi ilk işlemlerde %-0,35 düşüşle 11.112 puana geriledi.

Analistler, bu hafta açıklanacak eylül enflasyonunun yüksek gelebileceğini, bunun da faiz indirimlerinin boyutuna yansıyabileceğini belirterek, geçen hafta bankacılık endeksinde yaşanan %-5’in üzerindeki düşüşe dikkat çekti. Bu arada XBANK yeni haftaya da %-1’in üzerinde kayıpla başladı.

“YENİ POZİSYONLAR İÇİN…”

Ata Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede; “Haftanın ilk işlem gününde endekste 11.000 ve 10.902 seviyeleri destek olarak takip edilecek. 11.000 üzerinde kalınabilmesi, tepki hareketlerini beraberinde getirebilir. Bu durumda 11.252 seviyesi ilk direnç bölgesi olarak hedeflenebilir. Yeni pozisyonlar için 11.252 seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleşmesi gerekiyor. Aksi halde son günlerdeki zayıf seyrin devam etme olasılığı yüksek” denildi.

“ENDEKSTE 11.600 ANA DİRENÇ”

Yapı Kredi Yatırım tarafından paylaşılan günlük bültende de “Düzeltme sürecinin devam ettiği piyasada ilk önemli destek olarak 10.900-11.000 bölgesi dikkatimizi çekiyor. Bu aralığın üzerinde tutunmayı başarabilmesi halinde, endekste, 11.600 ana direnç olmak üzere yatay konsolidasyon eğiliminin devam edeceğini söyleyebiliriz. 11.000 bölgesi altındaki kalıcı fiyatlamalarda ise satış baskısının etkisini sürdürebileceğini düşünüyoruz” ifadelerine yer verildi.

BORSADA KRİTİK SEVİYELER

Kuveyt Türk tarafından yapılan analizde ise, geçen hafta 11.250-11.300 bölgesinin aşağı yönlü kırıldığına dikkat çekilerek şu görüşlere yer verildi:

“Bu bölge altında iki veya üç kapanış görülmesi halinde satış baskısının artabileceğini değerlendiriyoruz. Bu durumda 11.000 ve en güçlü destek adayı olarak 10.800'ü takip ediyor olacağız. Olası tepki durumunda ise 11.250/11.300 bölgesi ilk direnç olarak izlenebilir. Ana temada teknik görünüm bozulmaya başladı, bu sebeple endeksin tekrar belirttiğimiz bölgenin üzerine geçmesi kritik öneme sahip.”