Antalya'da aracıyla seyir halinde olan Hüseyin G.'ye başka bir araçtan silahla ateş açıldı. Kurşunların hedefi olan Hüseyin G. yaralanırken, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde aracıyla seyir halinde olan Hüseyin G.'yi takip eden bir araçtan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından 6 el ateş açıldı. Silahlı saldırının yapıldığı araç olay yerinden kaçarken, Hüseyin G. ise yaralandı.

Seyir halindeki otomobile kurşun yağdırdılar! 1 yaralı

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Olay sonrası ihbar üzerine bölgeye 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralanan Hüseyin G. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

