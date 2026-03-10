İsrail ordusundan sistem arızası ve füze itirafı geldi. Hizbullah’ın fırlattığı roketlerin sirenler çalmadan yerleşim yerlerine isabet ettiğini açıklayan ordu, İran’ın kullandığı çok başlıklı füzeleri durdurmanın zorluğunu ilk kez kabul etti.

İsrail ordusu, Batı Kudüs yakınlarındaki Beyt Şemeş ve Ramle’ye isabet eden roketler sırasında uyarı sirenlerinin çalmadığını ve bunun “tek seferlik bir arızadan” kaynaklandığını duyurdu.

Açıklamada, Hizbullah’ın Lübnan’dan dün eş zamanlı çok sayıda roket fırlattığı ve iki roketin engellenemediği ifade edildi.

Söz konusu olayın ordu birimleri tarafından detaylı soruşturulduğuna dikkat çekilen açıklamada, Lübnan cephesinde benzer olayların yaşanmaması için gerekli düzenlemelerin yapıldığı belirtildi.

FÜZELERİN YARISI ÇOK BAŞLIKLI

İsrail ordusu, İran’ın İsrail'e düzenlediği misillemelerde kullandığı mühimmatın yarısının çok başlıklı füze olduğunu açıkladı.

Ordu içinde yapılan değerlendirmede, İran’ın 28 Şubat’tan sonra İsrail’e düzenlediği misillemeler sırasında kullandığı mühimmatın yarısının çok başlıklı füze olduğu bildirildi.

İsrail basınına konuşan askeri yetkililer ise bu tür füzeleri önlemenin zor olduğunu vurguluyor.

SALDIRILARIN GEÇMİŞİ

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

