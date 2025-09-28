Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bitcoin milyonerinde rekor artış! 14,4 trilyon dolarlık sınır ötesi transfer

Bitcoin milyonerinde rekor artış! 14,4 trilyon dolarlık sınır ötesi transfer

Henley & Partners’ın 2025 Kripto Servet Raporu’na göre, 1 milyon dolar üzeri kripto zengini sayısı son bir yılda yüzde 40 artarken, en büyük payı Bitcoin aldı.

ÖMER TEMÜR - Uluslararası oturum ve vatandaşlık danışmanlık şirketi Henley & Partners, Kripto Servet Raporu 2025’i yayınladı. Rapora göre, kripto yatırımlarında 1 milyon dolar ve üzeri servete sahip olanların sayısı 12 ay gibi kısa bir sürede yüzde 40 oranında artış göstererek 240 binin üzerine çıktı. Bunda en büyük payı Bitcoin aldı.

YÜZDE 45 BÜYÜME

Yıllık bazda yüzde 70 artış ile 145.100 kişiye çıkan Bitcoin milyonerlerinin toplam kripto piyasası değeri Haziran 2025 itibarıyla 3,3 trilyon dolara yükseldi ve bir önceki yıla göre yüzde 45 büyüme kaydetti. 100 milyon dolar veya daha fazla değere sahip kripto portföylerini yöneten 450 “centi-milyoner” sayısı da geçen yıla göre yüzde 38 artarken, kripto milyarderlerinin sayısı da yüzde 29 artışla 36’ya ulaştı.

Raporu değerlendiren Henley & Partners Türkiye Yönetici Ortağı Burak Demirel “2024’te yaklaşık 14,4 trilyon dolar değerinde servet sınır ötesine aktarıldı. Modern finansın tüm yapısı paranın bir adresi olduğunu varsayıyor, ancak kripto paranın yok. Bugün sadece ezberlenmiş 12 kelimeyle bir kişi milyar dolarlık Bitcoin’i güvence altına alabiliyor; hem Zürih’ten hem de Zhengzhou’dan erişebiliyor. Kripto, coğrafyayı opsiyonel hâle getirdi” dedi. 

