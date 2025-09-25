Kriptolar, dünyanın 5’inci büyük ekonomisi oldu

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. FARUK BİNGÖL - Kripto paralar geçtiğimiz haftalarda 4 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşarak bu alanda rekor seviyeleri test etmişti. Yaşanan kâr satışlarına rağmen kripto para piyasalarının toplam değeri dün 3,88 trilyon dolar olarak gerçekleşti. Kriptolar böylece dünyanın en büyük 5’inci ekonomisi olmayı da başardı.

EKONOMİK BÜYÜKLÜKTE İLK 10

Dünya genelinde ekonomik büyüklüğüne göre ilk 10 şöyle sıralanıyor:

1- ABD: 27,7 trilyon dolar

2- Çin: 17,8 trilyon dolar

3- Almanya: 4,5 trilyon dolar

4- Japonya: 4,2 trilyon dolar

5- Kriptolar: 3,88 trilyon dolar

6- Hindistan: 3,6 trilyon dolar

7- Birleşik Krallık: 3,4 trilyon dolar

8- Fransa: 3,05 trilyon dolar

9- İtalya: 2,30 trilyon dolar

10- Brezilya: 2,17 trilyon dolar

YASAL DÜZENLEMELER VE ETF'LER

ABD’de bu yıl hayata geçirilen yasal düzenlemelerin ardından kripto paralar “daha güvenilir” zemine taşınırken; ülkede, piyasanın en büyük 2 varlığı olarak öne çıkan Bitcoin ve Ethereum’a, borsa yatırım fonları kanalıyla (ETF) da yatırım yapılabiliyor.

ARTAN KURUMSAL TALEP

Kurumsal talebin son aylarda artarak devam etmesi, dünyada blok zincir işlemleri ve tokenizasyon sürecinin gelişmeye devam etmesi, portföy çeşitlendirme ve enflasyondan korunma gibi eğilimler kripto paraları desteklerken; son süreçte volatilitesi de olukça düşen Bitcoin, spekülatif bir yatırım aracı kimliğinden de uzaklaşma eğiliminde hareket ediyor.

MERKEZ BANKALARI DA ALABİLİR!

Bu arada Deutsche Bank tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Bitcoin 2030 yılına kadar merkez bankalarının bilançolarında da yer almaya başlayabilir.

Kripto varlıkların spekülatif bir yatırım olmaktan uzaklaşmaya başladığı, enflasyon ve jeopolitik risklere karşı korunma aracı olma yolunda ilerlediği aktarılan raporda, “Altın, şu anda merkez bankaları için ilk tercih ancak Bitcoin’de değerini sınırlı arz ve düşük piyasa korelasyonundan alıyor” ifadelerine yer verildi. Bitcoin’de volatilitenin gittikçe azalmasına da dikkat çekilen raporda, bunun da “rezerv olarak kabul edilmesi” için önemli gerekçe olabileceği ileri sürüldü.

BAZI RİSKLER DE MEVCUT...

Deutsche Bank’a göre altın da tarihsel süreçte ilk başlarda spekülatif yönü ve güvensizlikle öne çıkmıştı. Ancak zamanla güvenli liman olarak kabul gördü. Banka, Bitcoin’in de benzer bir yolda ilerlediğini savunuyor.

Buna karşılık Deutsche, bazı risklere de dikkat çekiyor. Volatilite, siber güvenlik tehditleri ve düşük likidite, Bitcoin’in önündeki engeller olarak sıralanıyor.