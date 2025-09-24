Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kriptocuların yüzde 6’sı Türkiye’de! İşlem hacminde dünyada ilk dörtteyiz

Kripto para piyasası 4 trilyon doları aşarken, dünya genelindeki kripto kullanıcılarının yüzde 6’sı Türkiye’de bulunuyor. Türk lirası, hacim bakımından da dünyanın en büyük 5 itibari para-kripto işlem paritesi arasında yer alıyor.

ÖNDER ÇELİK İSTANBUL - Türkiye, kripto varlık piyasasında dünyada ilk sıralarda yer alıyor. Bu alanda oyuncu sayısıyla birlikte rekabet de artıyor. Kripto piyasasının gelişmeye devam ettiğini ifade eden CoinTR CEO’su Ali Eşelioğlu, dördüncü yıllarını doldurmak üzere olduklarını söyledi.

Türkiye’de regülasyon sürecinde olan 49 kripto borsasından 39’unun yeni müşteri kabul edebildiğini ifade eden Eşelioğlu, “Lisans sürecinde son aşamaya geldiğimizi belirtmek isterim. Hedefimiz ilk lisans alan borsalardan biri olmak” dedi. Kripto para dünyasının 4 trilyon doları aştığını anlatan Eşelioğlu, hedeflerinin Türkiye’de ilk üç borsa arasına girmek olduğunu kaydetti.

"DÜNYANIN 4. BÜYÜK YEREL KRİPTO VARLIK PİYASASI"

CoinTR İş Geliştirme Direktörü Mete Elmas da dünyadaki kripto kullanıcılarının yüzde 6’sının Türkiye’de olduğunu belirterek, “Türk Lirası, hacim bakımından dünyanın en büyük 5 itibari para-kripto işlem paritesi arasında yer alıyor. Türkiye aynı zamanda yaklaşık 170 milyar dolarlık işlem hacmiyle dünyanın 4. büyük yerel kripto varlık piyasasıdır. Türkiye, Chainalysis’in 2025 Küresel Kripto Benimseme Endeksi’nde 14. sırada yer alıyor” diye konuştu.

Türkiye’nin regülasyonlarla güvence altına alınmış yeni bir dijital varlık çağının eşiğinde olduğuna işaret eden Elmas, “Amacımız, Türkiye’deki finans kuruluşlarının, ABD ve Avrupa’daki sektör paydaşları gibi kripto eksenindeki devasa büyüme ve genişlemeden pay alabilmesini sağlamak” ifadelerini kullandı.

CoinTR Ürün ve Operasyon Direktörü Büşra Özsipahi ise amaçlarının kriptoyu herkes için kolay, güvenilir ve güçlü kılmak olduğunu vurguladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

