Nevşehir’in Göreme beldesinde bir restoranda çalışan Cemalettin Yavuz, kendi imkânlarıyla öğrendiği 9 yabancı dille Kapadokya’ya gelen turistlere gönüllü rehberlik yaparak bölgenin tanıtımına katkı sunuyor.

Ortaokul yıllarında İngilizceye ilgi duyan Cemalettin Yavuz, 14 yaşında turistlerle daha fazla iletişim kurabilmek için Kapadokya’ya geldi.

Yıllar içinde İngilizcenin yanı sıra Almanca, İtalyanca, Fransızca, Portekizce, İspanyolca, Korece, Japonca ve Flamanca öğrenen Yavuz, Göreme’de hem çalışıyor hem de dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere Kapadokya’yı kendi dillerinde anlatarak gönüllü tanıtım elçiliği yapıyor.

"ORTAOKULDAN BERİ YABANCI DİLE MERAK SALDIM"

Bir restoranda çalıştığını ve boş zamanlarında turistlere gönüllü olarak sohbet eden Yavuz, "Ortaokuldan beri yabancı dile merak saldım. Ortaokul mezunuyum, daha sonra turistler ile konuşmak ilgimi çekti. Burada çeşitli işlerde çalıştım. Şu anda da 9 yabancı dil biliyorum. Elimden geldiği kadar da turistlere yardımcı oluyorum" şeklinde konuştu.

" 9 DİL BİLEN BİRİSİ İLE DE KARŞILAŞMAK BİZİ MUTLU ETTİ"

Göreme sokaklarında gezen turistler ile de sohbet eden Yavuz, aynı zamanda da bölgenin gönüllü tanıtım elçilik görevini de üstleniyor. Cemalettin Yavuz ile sohbet eden Çinli turist Rıver Jeremy de, "Kapadokya’yı çok sevdik. Bu gün balona binemedik. Bizde Göreme sokaklarında geziyoruz. 9 dil bilen birisi ile de karşılaşmak da bizi mutlu etti" şeklinde konuştu.

Kolombiya’da gelen Constanza Castro’da, "Kapadokya ve Türkiye çok güzel. Buraya tekrar gelmeyi düşünüyorum. 3-4 gündür buradayız. Sadece dünyayı dolaşan insanlar bu kadar yabancı dil konuşabilir. Siz kendi kendinize öğrenmişsiniz. Bunu sadece bilge insanlar yapabilir" dedi.

